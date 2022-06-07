17:33 07.06.2022 (обновлено: 17:35 07.06.2022)
"Новые люди" призвали переработать законопроект об иноагентах
"Новые люди" призвали уточнить все широкие формулировки законопроекта об иноагентах
Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ряд статей законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" создают новые угрозы, все рискуют стать иноагентами, необходимо уточнить все широкие формулировки законопроекта, приводит слова депутата ГД от "Новых людей" Ксении Горячевой пресс-служба партии.
"Три чтения – и мы все с вами рискуем стать иноагентами... Да, в новой версии законопроекта многое доработано и систематизировано, но ряд статей создает новые угрозы, не решая старых проблем. Появляются серьезные риски и для сферы образования и науки, и для предпринимателей", – приводит слова Горячевой пресс-служба партии.
В пресс-релизе сообщается, что, в случае принятия законопроекта в первом чтении, "Новые люди" будут готовить к нему значительные поправки. В партии предлагают, что процедура признания иноагентом должна быть открытой.
"Все широкие формулировки необходимо детально уточнить, а также исключить возможность признания иноагентом за наличие образования или ученой степени, полученной в иностранном образовательном учреждении; за привлечение иностранных преподавателей для работы в России и обучение у иностранных преподавателей в российских учебных заведениях. Люди должны видеть, что закон применяется только против тех, кто занимается своей деятельностью в интересах иностранных государств и против интересов России", – приводит слова Горячевой пресс-служба.