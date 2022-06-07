https://ria.ru/20220607/gospodderzhka-1793801290.html

Господдержка липецкого АПК с начала года превышает 1,3 млрд рублей

Господдержка липецкого АПК с начала года превышает 1,3 млрд рублей - РИА Новости, 07.06.2022

Господдержка липецкого АПК с начала года превышает 1,3 млрд рублей

Государственная поддержка липецких сельхозпредприятий и фермеров с начала этого года превысила 1,3 миллиарда рублей - это 44% предусмотренного лимита, сообщил... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:38

2022-06-07T17:38

2022-06-07T17:38

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 июн – РИА Новости. Государственная поддержка липецких сельхозпредприятий и фермеров с начала этого года превысила 1,3 миллиарда рублей - это 44% предусмотренного лимита, сообщил глава липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, всего в нынешнем году на финансирование всех программ АПК Липецкой области из федерального и областного бюджетов предусмотрены почти три миллиарда рублей.Господдержка выделяется на развитие отраслей растениеводства, животноводства, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку фермеров, сельской кооперации и на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам.Полностью бюджетные ассигнования - почти 176 миллионов рублей доведены до предприятий всех форм собственности, занимающихся производством молока. Предприятия, развивающие садоводство, на закладку и уход за многолетними насаждениями получили уже 245 миллионов рублей, что составляет 94% от предусмотренного лимита. На грантовую поддержку фермеров и кооперативов, в том числе в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", в этом году запланировано более 158 миллионов рублей. Сегодня по этим направлениям профинансировано 72 миллиона рублей. Активно ведутся выплаты на поддержку племенного животноводства. До получателей доведены 132 миллиона рублей из 149 миллионов, отведенных на эти цели.В этом году в регионе действуют два новых вида поддержки: субсидии на прирост объемов молока коров, коз и овец, переработанного на пищевую продукцию, а также на реализацию овощей закрытого грунта собственного производства. На эти направления выделены около 30 миллионов и 90 миллионов рублей соответственно. Средства уже доводятся до производителей."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – это инновации, наука, эффективное управление. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220531/raps-1791946824.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов