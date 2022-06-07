Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/golmovskiy-1793807288.html
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.06.2022
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Гольмовский в ДНР, сообщает представительство народной республики в Совместном РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:53
2022-06-07T17:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dafcd5ac010b5bbbd786f3aa2acfcc54.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Гольмовский в ДНР, сообщает представительство народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшем гражданском лице - женщине 1992 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) поселок Гольмовский Горловки по адресу: улица Загородная,1"а", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Гольмовского со стороны украинских войск. По населенному пункту в 12.05 мск выпустили три снаряда калибром 203 миллиметра. В результате обстрела повреждения получил Детский сад №77 "Солнышко".
https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/16/1558131615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bb5d84ddff8587c3aa817af078134ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины
17:53 07.06.2022
 
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница

В ДНР сообщили, что при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Гольмовский в ДНР, сообщает представительство народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшем гражданском лице - женщине 1992 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) поселок Гольмовский Горловки по адресу: улица Загородная,1"а", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Гольмовского со стороны украинских войск. По населенному пункту в 12.05 мск выпустили три снаряда калибром 203 миллиметра. В результате обстрела повреждения получил Детский сад №77 "Солнышко".
Украинская военная техника
Вчера, 12:51Специальная военная операция на Украине
Командиру ВСУ предъявили в России обвинение в обстреле мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала