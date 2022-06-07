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При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница - РИА Новости, 07.06.2022
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Гольмовский в ДНР, сообщает представительство народной республики в Совместном РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:53
2022-06-07T17:53
2022-06-07T17:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками населенного пункта Гольмовский в ДНР, сообщает представительство народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшем гражданском лице - женщине 1992 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) поселок Гольмовский Горловки по адресу: улица Загородная,1"а", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Гольмовского со стороны украинских войск. По населенному пункту в 12.05 мск выпустили три снаряда калибром 203 миллиметра. В результате обстрела повреждения получил Детский сад №77 "Солнышко".
https://ria.ru/20220607/obvinenie-1793708122.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, вооруженные силы украины
При обстреле Гольмовского пострадала мирная жительница
В ДНР сообщили, что при обстреле Гольмовского со стороны ВСУ пострадала мирная жительница