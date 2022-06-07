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Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/eksport-1793817193.html
Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты
Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты - РИА Новости, 07.06.2022
Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты
Владимир Зеленский заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:31
2022-06-07T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
россия
украина
черное море
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта продукции должны корабли стран-партнеров Украины."Все прекрасно знают, что мы не пустим российские корабли в наши порты и все знают, что Украина готова экспортировать на 100% всего, что у нас есть. Мы готовы к нормальным цивилизованным условиям, но безопасным условиям… Схема простая, которая была предложена нами, поддерживалась ООН. Схема безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны–партнера, кроме РФ", - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
https://ria.ru/20220606/zerno-1793615143.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
россия
украина
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, черное море, ситуация в днр и лнр
18:31 07.06.2022 (обновлено: 18:34 07.06.2022)
 
Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты

Зеленский считает, что обеспечивать коридор для экспорта по морю нужно без России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта продукции должны корабли стран-партнеров Украины.
"Все прекрасно знают, что мы не пустим российские корабли в наши порты и все знают, что Украина готова экспортировать на 100% всего, что у нас есть. Мы готовы к нормальным цивилизованным условиям, но безопасным условиям… Схема простая, которая была предложена нами, поддерживалась ООН. Схема безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны–партнера, кроме РФ", - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times.
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В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЧерное мореСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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