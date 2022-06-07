https://ria.ru/20220607/eksport-1793817193.html

Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты

Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты - РИА Новости, 07.06.2022

Зеленский выступил против захода российских кораблей в украинские порты

Владимир Зеленский заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:31

2022-06-07T18:31

2022-06-07T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

россия

украина

черное море

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что выступает против захода российских кораблей в украинские порты, по его словам, обеспечивать безопасный коридор для экспорта продукции должны корабли стран-партнеров Украины."Все прекрасно знают, что мы не пустим российские корабли в наши порты и все знают, что Украина готова экспортировать на 100% всего, что у нас есть. Мы готовы к нормальным цивилизованным условиям, но безопасным условиям… Схема простая, которая была предложена нами, поддерживалась ООН. Схема безопасного морского коридора, который могут сделать корабли любой страны–партнера, кроме РФ", - сказал Зеленский в интервью газете Financial Times.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

https://ria.ru/20220606/zerno-1793615143.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

россия

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, россия, украина, черное море, ситуация в днр и лнр