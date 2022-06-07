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Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР

Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР - РИА Новости, 07.06.2022

Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил членов делегации ДНР золотыми медалями с гербом Советского союза и подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидёвке... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:47

2022-06-07T18:47

2022-06-07T18:48

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил членов делегации ДНР золотыми медалями с гербом Советского союза и подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидёвке часы - также с гербом СССР, передаёт корреспондент РИА Новости.Как добавил лидер коммунистов, медаль была изготовлена по случаю столетнего юбилея со дня образования СССР.Также Зюганов передал Бидёвке часы с гербом СССР и ручку.Спикер парламента ДНР, принимая медаль, ответил Зюганову: "Служу Советскому Союзу".

https://ria.ru/20220602/podarok-1792568420.html

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Владимир Лаврентьев

ссср, донецкая народная республика, владимир бидёвка, россия, украина, геннадий зюганов, кпрф, в мире, донбасс