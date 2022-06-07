Рейтинг@Mail.ru
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/chasy-1793822655.html
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР - РИА Новости, 07.06.2022
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил членов делегации ДНР золотыми медалями с гербом Советского союза и подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидёвке... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:47
2022-06-07T18:48
ссср
донецкая народная республика
владимир бидёвка
россия
украина
геннадий зюганов
кпрф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793821546_0:9:800:459_1920x0_80_0_0_54a0c7efd4bfc053cfd2ac18307edb42.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил членов делегации ДНР золотыми медалями с гербом Советского союза и подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидёвке часы - также с гербом СССР, передаёт корреспондент РИА Новости.Как добавил лидер коммунистов, медаль была изготовлена по случаю столетнего юбилея со дня образования СССР.Также Зюганов передал Бидёвке часы с гербом СССР и ручку.Спикер парламента ДНР, принимая медаль, ответил Зюганову: "Служу Советскому Союзу".
https://ria.ru/20220602/podarok-1792568420.html
ссср
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793821546_77:0:791:536_1920x0_80_0_0_10672837c656dbcb626ceb3733981748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, донецкая народная республика, владимир бидёвка, россия, украина, геннадий зюганов, кпрф, в мире, донбасс
18:47 07.06.2022 (обновлено: 18:48 07.06.2022)
 
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР

Лидер КПРФ Зюганов подарил спикеру парламента ДНР Бидевке часы с гербом СССР

© Фото : КПРФЛидер КПРФ Геннадий Зюганов подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидевке часы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидевке часы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидевке часы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил членов делегации ДНР золотыми медалями с гербом Советского союза и подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидёвке часы - также с гербом СССР, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Эта золотая медаль с гербом СССР. Можно по-разному к этому относиться… Самыми великими, грамотными, победными, "космическими" мы были в форме СССР", - сказал Зюганов, демонстрируя награду.
Как добавил лидер коммунистов, медаль была изготовлена по случаю столетнего юбилея со дня образования СССР.
Также Зюганов передал Бидёвке часы с гербом СССР и ручку.
Спикер парламента ДНР, принимая медаль, ответил Зюганову: "Служу Советскому Союзу".
Подарок от следователей СК РФ мальчикам из села Крымское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 11:08Специальная военная операция на Украине
СК подарил велосипед мальчику в ЛНР, которого обокрали украинские боевики
 
СССРДонецкая Народная РеспубликаВладимир БидёвкаРоссияУкраинаГеннадий ЗюгановКПРФВ миреДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала