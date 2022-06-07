https://ria.ru/20220607/chasy-1793822655.html
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР - РИА Новости, 07.06.2022
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил членов делегации ДНР золотыми медалями с гербом Советского союза и подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидёвке... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:47
2022-06-07T18:47
2022-06-07T18:48
ссср
донецкая народная республика
владимир бидёвка
россия
украина
геннадий зюганов
кпрф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793821546_0:9:800:459_1920x0_80_0_0_54a0c7efd4bfc053cfd2ac18307edb42.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов наградил членов делегации ДНР золотыми медалями с гербом Советского союза и подарил спикеру народного совета ДНР Владимиру Бидёвке часы - также с гербом СССР, передаёт корреспондент РИА Новости.Как добавил лидер коммунистов, медаль была изготовлена по случаю столетнего юбилея со дня образования СССР.Также Зюганов передал Бидёвке часы с гербом СССР и ручку.Спикер парламента ДНР, принимая медаль, ответил Зюганову: "Служу Советскому Союзу".
https://ria.ru/20220602/podarok-1792568420.html
ссср
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793821546_77:0:791:536_1920x0_80_0_0_10672837c656dbcb626ceb3733981748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, донецкая народная республика, владимир бидёвка, россия, украина, геннадий зюганов, кпрф, в мире, донбасс
18:47 07.06.2022 (обновлено: 18:48 07.06.2022)
Зюганов подарил спикеру парламента ДНР часы с гербом СССР
Лидер КПРФ Зюганов подарил спикеру парламента ДНР Бидевке часы с гербом СССР