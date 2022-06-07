https://ria.ru/20220607/belorussiya-1793687076.html

В белорусской армии начались занятия по переводу с мирного на военное время

В белорусской армии начались занятия по переводу с мирного на военное время - РИА Новости, 07.06.2022

В белорусской армии начались занятия по переводу с мирного на военное время

В Вооруженных силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:47

2022-06-07T11:47

2022-06-07T12:45

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МИНСК, 7 июн — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики."Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих <...> по переводу с мирного на военное время", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что учения проводятся по плану, утвержденному на 2021-2022 учебные годы.

https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html

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Кирилл Волков

в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия