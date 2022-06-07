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В белорусской армии начались занятия по переводу с мирного на военное время
В белорусской армии начались занятия по переводу с мирного на военное время - РИА Новости, 07.06.2022
В белорусской армии начались занятия по переводу с мирного на военное время
В Вооруженных силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:47
2022-06-07T11:47
2022-06-07T12:45
в мире
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белоруссия
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МИНСК, 7 июн — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии начались занятия по переводу с мирного на военное время, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики."Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих <...> по переводу с мирного на военное время", — говорится в заявлении.В ведомстве отметили, что учения проводятся по плану, утвержденному на 2021-2022 учебные годы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство обороны белоруссии, белоруссия
11:47 07.06.2022 (обновлено: 12:45 07.06.2022)
В белорусской армии начались занятия по переводу с мирного на военное время
Минобороны Белоруссии начало занятия по переводу армии с мирного на военное время