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В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна - РИА Новости, 07.06.2022
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В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна
В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна - РИА Новости, 07.06.2022
В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна
Вашингтон не думает, что визит главы МИД Сергея Лаврова в Турцию сможет привести к разрешению проблемы поставок зерна с Украины, заявил официальный... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-06T23:31
2022-06-07T00:58
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Вашингтон не думает, что визит главы МИД Сергея Лаврова в Турцию сможет привести к разрешению проблемы поставок зерна с Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Прайс добавил, что Штаты намерены следить за визитом Лаврова в эту страну.Он отметил, что Вашингтон продолжает контакты с Евросоюзом, Организацией объединенных наций и Анкарой по вопросу поставок зерна с Украины.Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что во время предстоящего визита в Турцию он планирует проработать варианты по устранению этой проблемы.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в "противодействии" поставкам украинской сельхозпродукции на мировые рынки, но Москва категорически не согласна с такой оценкой: киевские власти сами создали препятствия для вывоза зерна на экспорт. В частности, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами, а в понедельник выяснилось, что ВСУ подожгли запасы в Мариупольском порту.
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23:31 06.06.2022 (обновлено: 00:58 07.06.2022)
 
В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна

Представитель Госдепа: визит Лаврова в Турцию не решит вопрос экспорта зерна с Украины

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПшеничные поля
Пшеничные поля - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Вашингтон не думает, что визит главы МИД Сергея Лаврова в Турцию сможет привести к разрешению проблемы поставок зерна с Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль", — предположил Прайс.
Прайс добавил, что Штаты намерены следить за визитом Лаврова в эту страну.
Он отметил, что Вашингтон продолжает контакты с Евросоюзом, Организацией объединенных наций и Анкарой по вопросу поставок зерна с Украины.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что во время предстоящего визита в Турцию он планирует проработать варианты по устранению этой проблемы.
В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в "противодействии" поставкам украинской сельхозпродукции на мировые рынки, но Москва категорически не согласна с такой оценкой: киевские власти сами создали препятствия для вывоза зерна на экспорт. В частности, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами, а в понедельник выяснилось, что ВСУ подожгли запасы в Мариупольском порту.
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