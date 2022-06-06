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В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна

В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна - РИА Новости, 07.06.2022

В США не верят, что визит Лаврова в Турцию решит вопрос экспорта зерна

Вашингтон не думает, что визит главы МИД Сергея Лаврова в Турцию сможет привести к разрешению проблемы поставок зерна с Украины, заявил официальный... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-06T23:31

2022-06-06T23:31

2022-06-07T00:58

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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Вашингтон не думает, что визит главы МИД Сергея Лаврова в Турцию сможет привести к разрешению проблемы поставок зерна с Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.Прайс добавил, что Штаты намерены следить за визитом Лаврова в эту страну.Он отметил, что Вашингтон продолжает контакты с Евросоюзом, Организацией объединенных наций и Анкарой по вопросу поставок зерна с Украины.Ранее глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что во время предстоящего визита в Турцию он планирует проработать варианты по устранению этой проблемы.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в "противодействии" поставкам украинской сельхозпродукции на мировые рынки, но Москва категорически не согласна с такой оценкой: киевские власти сами создали препятствия для вывоза зерна на экспорт. В частности, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами, а в понедельник выяснилось, что ВСУ подожгли запасы в Мариупольском порту.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, турция, украина, сша, оон, евросоюз