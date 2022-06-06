https://ria.ru/20220606/volozh-1793473495.html

Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС

Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 06.06.2022

Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС

Попавший под санкции Евросоюза сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож намерен обжаловать введенные против него ограничения, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:26

2022-06-06T14:26

2022-06-06T14:29

экономика

санкции

аркадий волож

евросоюз

яндекс

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Попавший под санкции Евросоюза сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож намерен обжаловать введенные против него ограничения, сообщила пресс-служба компании."Мы были крайне разочарованы, узнав, что наш основатель и генеральный директор Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Мы считаем это решение совершенно несправедливым и основанным на неточном понимании Аркадия и того, что такое "Яндекс". ... Тем не менее, мы окажем любую возможную поддержку компании и Аркадию, поскольку он пытается обжаловать и отменить свое необоснованное назначение", - говорится в сообщении компании.Волож был внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из опубликованных в пятницу документов. В тот же день, 3 июня, "Яндекс" сообщил, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы.

https://ria.ru/20220603/volozh-1793011234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, аркадий волож, евросоюз, яндекс, россия