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Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 06.06.2022
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Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС
Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС - РИА Новости, 06.06.2022
Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС
Попавший под санкции Евросоюза сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож намерен обжаловать введенные против него ограничения, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:26
2022-06-06T14:29
экономика
санкции
аркадий волож
евросоюз
яндекс
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Попавший под санкции Евросоюза сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож намерен обжаловать введенные против него ограничения, сообщила пресс-служба компании."Мы были крайне разочарованы, узнав, что наш основатель и генеральный директор Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Мы считаем это решение совершенно несправедливым и основанным на неточном понимании Аркадия и того, что такое "Яндекс". ... Тем не менее, мы окажем любую возможную поддержку компании и Аркадию, поскольку он пытается обжаловать и отменить свое необоснованное назначение", - говорится в сообщении компании.Волож был внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из опубликованных в пятницу документов. В тот же день, 3 июня, "Яндекс" сообщил, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы.
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экономика, санкции, аркадий волож, евросоюз, яндекс, россия
14:26 06.06.2022 (обновлено: 14:29 06.06.2022)
 
Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен обжаловать введенные против него санкции ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАркадий Волож
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аркадий Волож. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Попавший под санкции Евросоюза сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож намерен обжаловать введенные против него ограничения, сообщила пресс-служба компании.
"Мы были крайне разочарованы, узнав, что наш основатель и генеральный директор Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Мы считаем это решение совершенно несправедливым и основанным на неточном понимании Аркадия и того, что такое "Яндекс". ... Тем не менее, мы окажем любую возможную поддержку компании и Аркадию, поскольку он пытается обжаловать и отменить свое необоснованное назначение", - говорится в сообщении компании.
Волож был внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из опубликованных в пятницу документов. В тот же день, 3 июня, "Яндекс" сообщил, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы.
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 18:26
Биография Аркадия Воложа
 
ЭкономикаСанкцииАркадий ВоложЕвросоюзЯндексРоссия
 
 
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