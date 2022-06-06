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Володин встретится со спикером Народного Совета ДНР Бидевкой - РИА Новости, 06.06.2022
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Володин встретится со спикером Народного Совета ДНР Бидевкой
Володин встретится со спикером Народного Совета ДНР Бидевкой - РИА Новости, 06.06.2022
Володин встретится со спикером Народного Совета ДНР Бидевкой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проведет встречу с председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:06
2022-06-06T17:06
владимир бидёвка
донецкая народная республика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проведет встречу с председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, сообщила пресс-служба Госдумы."7 июня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретится с председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимиром Бидевкой и депутатами Народного Совета ДНР", - говорится в сообщении.Депутаты Народного Совета ДНР проведут встречи в профильных комитетах палаты и с руководителями всех фракций ГД, добавляется там.Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что 7 июня состоится визит делегации парламента Донецкой Народной Республики во главе со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, выступление политика запланировано на пленарном заседании палаты.
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владимир бидёвка, донецкая народная республика, вячеслав володин, госдума рф
17:06 06.06.2022
 
Володин встретится со спикером Народного Совета ДНР Бидевкой

Спикер Госдумы Володин проведет встречу со спикером Народного Совета ДНР Бидевкой 7 июня

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проведет встречу с председателем Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, сообщила пресс-служба Госдумы.
"7 июня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретится с председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимиром Бидевкой и депутатами Народного Совета ДНР", - говорится в сообщении.
Депутаты Народного Совета ДНР проведут встречи в профильных комитетах палаты и с руководителями всех фракций ГД, добавляется там.
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что 7 июня состоится визит делегации парламента Донецкой Народной Республики во главе со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, выступление политика запланировано на пленарном заседании палаты.
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Владимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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