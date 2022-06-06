https://ria.ru/20220606/ukraina-1793549277.html
Минобороны не считает отказ бойцов ВСУ защищать киевский режим трусостью
Минобороны не считает отказ бойцов ВСУ защищать киевский режим трусостью - РИА Новости, 06.06.2022
Минобороны не считает отказ бойцов ВСУ защищать киевский режим трусостью
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия считает отказ украинских военнослужащих защищать киевский режим... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:44
2022-06-06T17:44
2022-06-06T19:07
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия считает отказ украинских военнослужащих защищать киевский режим верным решением.Комментируя их отступление из Святогорска, он сказал, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывался."Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", - сказал официальный представитель российского Минобороны.Он добавил, что ВС РФ гарантирует всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791382877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
17:44 06.06.2022 (обновлено: 19:07 06.06.2022)
Минобороны не считает отказ бойцов ВСУ защищать киевский режим трусостью
В Минобороны назвали отказ украинских военных защищать киевский режим правильным поступком
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия считает отказ украинских военнослужащих защищать киевский режим верным решением.
Комментируя их отступление из Святогорска, он сказал, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывался.
"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", - сказал официальный представитель российского Минобороны.
Он добавил, что ВС РФ гарантирует всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям.