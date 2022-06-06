https://ria.ru/20220606/udobreniya-1793385596.html

ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений

ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений - РИА Новости, 06.06.2022

ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей минеральных удобрений,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:29

2022-06-06T10:29

2022-06-06T10:29

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

минеральные удобрения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/73/1532837341_0:0:2665:1499_1920x0_80_0_0_074139e58590a1f60e149f2883902888.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей минеральных удобрений, сообщает ведомство."Рекомендации разработаны в соответствии с постановлением правительства РФ и затрагивают реализацию азотных и азотосодержащих удобрений. Они занимают значительную долю в структуре потребления удобрений", - говорится в сообщении. Указывается, что эта дополнительная мера позволит обеспечить сырьем отечественных аграриев на недискриминационной основе.Так, производителям рекомендуется разработать торгово-сбытовые политики, предусматривающие предельные цены реализации этих видов удобрений, которые формируются на основании базовых цен, средней стоимости за период май-июль 2021 года и индексации ниже существующего уровня инфляции. ФАС подчеркивает, что предварительно проекты таких документов рекомендуется согласовать с ведомством.Кроме того, в рекомендациях для дистрибьюторов предусмотрена наценка на определенное значение от предельной цены реализации удобрений. Помимо этого, дистрибьюторам рекомендуется предоставлять аграриям отчеты о фактической цене и объеме закупки сырья, конечном размере наценки, затратах на хранение и транспортировку."Если дистрибьютор не выполняет этого, то аграрии вправе расторгнуть с ним соглашение", - указывает ведомство.По мнению службы, внедрение дополнительного механизма обеспечит удовлетворение спроса на внутреннем рынке минудобрений и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны.

https://ria.ru/20220606/udobreniya-1793356443.html

https://ria.ru/20220603/tseny-1793039684.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), минеральные удобрения