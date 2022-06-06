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ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений - РИА Новости, 06.06.2022
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ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений
ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений - РИА Новости, 06.06.2022
ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей минеральных удобрений,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:29
2022-06-06T10:29
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
минеральные удобрения
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей минеральных удобрений, сообщает ведомство."Рекомендации разработаны в соответствии с постановлением правительства РФ и затрагивают реализацию азотных и азотосодержащих удобрений. Они занимают значительную долю в структуре потребления удобрений", - говорится в сообщении. Указывается, что эта дополнительная мера позволит обеспечить сырьем отечественных аграриев на недискриминационной основе.Так, производителям рекомендуется разработать торгово-сбытовые политики, предусматривающие предельные цены реализации этих видов удобрений, которые формируются на основании базовых цен, средней стоимости за период май-июль 2021 года и индексации ниже существующего уровня инфляции. ФАС подчеркивает, что предварительно проекты таких документов рекомендуется согласовать с ведомством.Кроме того, в рекомендациях для дистрибьюторов предусмотрена наценка на определенное значение от предельной цены реализации удобрений. Помимо этого, дистрибьюторам рекомендуется предоставлять аграриям отчеты о фактической цене и объеме закупки сырья, конечном размере наценки, затратах на хранение и транспортировку."Если дистрибьютор не выполняет этого, то аграрии вправе расторгнуть с ним соглашение", - указывает ведомство.По мнению службы, внедрение дополнительного механизма обеспечит удовлетворение спроса на внутреннем рынке минудобрений и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), минеральные удобрения
10:29 06.06.2022
 
ФАС утвердила рекомендации по сбыту минеральных удобрений

ФАС утвердила рекомендации для российских производителей минеральных удобрений по их сбыту

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей минеральных удобрений, сообщает ведомство.
"Рекомендации разработаны в соответствии с постановлением правительства РФ и затрагивают реализацию азотных и азотосодержащих удобрений. Они занимают значительную долю в структуре потребления удобрений", - говорится в сообщении. Указывается, что эта дополнительная мера позволит обеспечить сырьем отечественных аграриев на недискриминационной основе.
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Так, производителям рекомендуется разработать торгово-сбытовые политики, предусматривающие предельные цены реализации этих видов удобрений, которые формируются на основании базовых цен, средней стоимости за период май-июль 2021 года и индексации ниже существующего уровня инфляции. ФАС подчеркивает, что предварительно проекты таких документов рекомендуется согласовать с ведомством.
Кроме того, в рекомендациях для дистрибьюторов предусмотрена наценка на определенное значение от предельной цены реализации удобрений. Помимо этого, дистрибьюторам рекомендуется предоставлять аграриям отчеты о фактической цене и объеме закупки сырья, конечном размере наценки, затратах на хранение и транспортировку.
"Если дистрибьютор не выполняет этого, то аграрии вправе расторгнуть с ним соглашение", - указывает ведомство.
По мнению службы, внедрение дополнительного механизма обеспечит удовлетворение спроса на внутреннем рынке минудобрений и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Минеральные удобрения
 
 
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