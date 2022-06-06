Абрамченко предложила продлить меры по сдерживанию цен на удобрения
Абрамченко предложила продлить меры по сдерживанию цен на удобрения до 31 мая 2023 года
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко признала меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения эффективными и предложила продлить их действие до 31 мая 2023 года, сообщил аппарат вице-премьера.
Реализация решений кабмина, направленных на сдерживание роста цен на минеральные удобрения, а также вопросы обеспеченности аграриев техникой и оборудованием обсуждались на заседании правкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.
"Председатель комиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений по итогам заседания комиссии. В числе поручений - признать принятые правительством Российской Федерации меры по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения эффективными. Поддержать продление ранее принятых мер по сдерживанию роста цен на минеральные удобрения до 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
Россия с 1 декабря 2021 года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Изначально квоты действовали до 31 мая 2022 года включительно, позже – были продлены на период с 1 июля до 31 декабря: для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных - чуть более 5,9 миллиона тонн.
Кроме того, с 1 февраля 2022 года был введен запрет на вывоз аммиачной селитры, который действовал до 1 мая. Минсельхоз при необходимости может предложить продлить ограничения на экспорт из РФ минеральных удобрений в следующем году, говорил в конце мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Помимо этого, Абрамченко поручила Минсельхозу и Минобрнауки к 20 июля проработать подходы по стимулированию увеличения объемов внесения минудобрений до научно обоснованных значений, Минпромторгу - продолжить работу по организации производства отечественных свеклоуборочных и картофелеуборочных комбайнов.
Меры, связанные с обеспечением аграриев сельхозтехникой и оборудованием, должны быть внесены в качестве изменений в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ. Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу поручено проработать эти изменения.
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