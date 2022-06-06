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Парк Победы украсили петуньями в цветах российского триколора ко Дню России

Парк Победы украсили петуньями в цветах российского триколора ко Дню России - РИА Новости, 08.06.2022

Парк Победы украсили петуньями в цветах российского триколора ко Дню России

Парк Победы в Москве украсили петуньями в цветах российского триколора ко Дню России, площадь цветника из 360 тысяч цветов составит около 3,3 тысячи квадратных... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-06T11:43

2022-06-06T11:43

2022-06-08T14:46

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Парк Победы в Москве украсили петуньями в цветах российского триколора ко Дню России, площадь цветника из 360 тысяч цветов составит около 3,3 тысячи квадратных метров, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем официальном Telegram-канале."Ко Дню России украсили Парк Победы петуньями в цветах российского триколора. Площадь цветника в виде флага России из 360 тысяч цветов – около 3,3 тысяч квадратных метров",-говорится в сообщении.В нем отмечается, что всего Парк Победы украшают 19 цветников общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Среди них и цветочные часы с циферблатом и механизмом в почве, который вращает две стрелки: часовую длиной 3,5 метра и минутную – 4,5 метра. Циферблат украшают около 7,5 тысячи бегоний.Добавляется, что цветочные часы зарегистрированы в российской Книге рекордов Гиннесса как самые большие. Диаметр циферблата – 11 метров (у часы-курантов на Спасской башне - чуть более шести метров).Уточнялось, что общая площадь столичных клумб в этом году – 880 тысяч квадратных метров. Кроме того, сейчас городские службы высаживают однолетники – всего 35 миллионов растений, а затем приступят к высадке более 1,2 миллионов многолетних цветов, среди них много роз и пионов. Благодаря поэтапной высадке растения радуют жителей своим цветением до поздней осени.

https://ria.ru/20220603/klumby-1792851565.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, день россии, цветы