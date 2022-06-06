https://ria.ru/20220606/tsifrovizatsiya-1793407622.html

Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок

Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок - РИА Новости, 06.06.2022

Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок

Благодаря цифровизации москвичам за последние 11 лет не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:43

2022-06-06T11:43

2022-06-06T11:44

технологии

наталья сергунина

москва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Благодаря цифровизации москвичам за последние 11 лет не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий."Базовый регистр упрощает взаимодействие между ведомствами и, как следствие, повышает эффективность госуправления. Сегодня там доступно больше 400 видов документов. Очевидны преимущества этой системы и для москвичей. За 11 лет работы регистра горожанам не понадобилось предоставлять полмиллиарда справок и выписок", —цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.Уточняется, что базовый регистр помог оцифровать сотни услуг как для горожан, так и для предпринимателей. Среди них запись ребенка в кружок или спортивную секцию, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое.Отмечается, что на столичном портале mos.ru сейчас представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. В прошлом году ими воспользовались 472 миллиона раз — на 65 миллионов больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20211028/ekonomiya-1756736304.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, наталья сергунина, москва