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Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок - РИА Новости, 06.06.2022
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Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок
Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок - РИА Новости, 06.06.2022
Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок
Благодаря цифровизации москвичам за последние 11 лет не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:43
2022-06-06T11:44
технологии
наталья сергунина
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Благодаря цифровизации москвичам за последние 11 лет не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий."Базовый регистр упрощает взаимодействие между ведомствами и, как следствие, повышает эффективность госуправления. Сегодня там доступно больше 400 видов документов. Очевидны преимущества этой системы и для москвичей. За 11 лет работы регистра горожанам не понадобилось предоставлять полмиллиарда справок и выписок", —цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.Уточняется, что базовый регистр помог оцифровать сотни услуг как для горожан, так и для предпринимателей. Среди них запись ребенка в кружок или спортивную секцию, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое.Отмечается, что на столичном портале mos.ru сейчас представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. В прошлом году ими воспользовались 472 миллиона раз — на 65 миллионов больше, чем годом ранее.
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технологии, наталья сергунина, москва
11:43 06.06.2022 (обновлено: 11:44 06.06.2022)
 
Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок

Сергунина: цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок за 11 лет

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина за ноутбуком
Женщина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Благодаря цифровизации москвичам за последние 11 лет не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
"Базовый регистр упрощает взаимодействие между ведомствами и, как следствие, повышает эффективность госуправления. Сегодня там доступно больше 400 видов документов. Очевидны преимущества этой системы и для москвичей. За 11 лет работы регистра горожанам не понадобилось предоставлять полмиллиарда справок и выписок", —цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Уточняется, что базовый регистр помог оцифровать сотни услуг как для горожан, так и для предпринимателей. Среди них запись ребенка в кружок или спортивную секцию, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое.
Отмечается, что на столичном портале mos.ru сейчас представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. В прошлом году ими воспользовались 472 миллиона раз — на 65 миллионов больше, чем годом ранее.
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