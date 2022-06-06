https://ria.ru/20220606/tsifrovizatsiya-1793407622.html
Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок
Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок - РИА Новости, 06.06.2022
Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок
Благодаря цифровизации москвичам за последние 11 лет не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:43
2022-06-06T11:43
2022-06-06T11:44
технологии
наталья сергунина
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Благодаря цифровизации москвичам за последние 11 лет не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий."Базовый регистр упрощает взаимодействие между ведомствами и, как следствие, повышает эффективность госуправления. Сегодня там доступно больше 400 видов документов. Очевидны преимущества этой системы и для москвичей. За 11 лет работы регистра горожанам не понадобилось предоставлять полмиллиарда справок и выписок", —цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.Уточняется, что базовый регистр помог оцифровать сотни услуг как для горожан, так и для предпринимателей. Среди них запись ребенка в кружок или спортивную секцию, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое.Отмечается, что на столичном портале mos.ru сейчас представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. В прошлом году ими воспользовались 472 миллиона раз — на 65 миллионов больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20211028/ekonomiya-1756736304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, наталья сергунина, москва
11:43 06.06.2022 (обновлено: 11:44 06.06.2022)
Цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок
Сергунина: цифровизация избавила москвичей от полумиллиарда справок и выписок за 11 лет
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Благодаря цифровизации москвичам за последние 11 лет не пришлось предоставлять полмиллиарда справок и выписок, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
"Базовый регистр упрощает взаимодействие между ведомствами и, как следствие, повышает эффективность госуправления. Сегодня там доступно больше 400 видов документов. Очевидны преимущества этой системы и для москвичей. За 11 лет работы регистра горожанам не понадобилось предоставлять полмиллиарда справок и выписок", —цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину
.
Уточняется, что базовый регистр помог оцифровать сотни услуг как для горожан, так и для предпринимателей. Среди них запись ребенка в кружок или спортивную секцию, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое.
Отмечается, что на столичном портале mos.ru сейчас представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. В прошлом году ими воспользовались 472 миллиона раз — на 65 миллионов больше, чем годом ранее.