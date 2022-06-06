https://ria.ru/20220606/tokaev-1793545699.html

Токаев выступил против концентрации ресурсов в руках узкой группы лиц

Токаев выступил против концентрации ресурсов в руках узкой группы лиц - РИА Новости, 06.06.2022

Токаев выступил против концентрации ресурсов в руках узкой группы лиц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотра законодательства, позволившего ранее сконцентрировать экономические ресурсы страны в... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:36

2022-06-06T17:36

2022-06-06T17:36

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости пересмотра законодательства, позволившего ранее сконцентрировать экономические ресурсы страны в руках узкой группы лиц.Конституционный референдум в Казахстане прошел 5 июня. Центризбирком сообщил, что явка составила 68,06%. По предварительным данным, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей. Положительный ответ на вопрос референдума дало большинство избирателей во всех регионах страны."Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции", - заявил он в ходе видеообращения к народу Казахстана по результатам прошедшего референдума.Токаев напомнил, что в соответствии с его указом создана межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов."Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека. В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд", - отметил он.По словам Токаева, необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного института."В новом, справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии парламента в сентябре текущего года", - заключил он.

https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793233806.html

https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792324132.html

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