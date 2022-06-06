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Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине - РИА Новости, 06.06.2022
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Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине
Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине - РИА Новости, 06.06.2022
Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине
Спортивный комплекс с возможностью размещения там медицинского центра планируется построить в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщила председатель... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:25
2022-06-06T11:25
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строительство
москомархитектура
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МОСКВА, 6 июн - РИА Недвижимость. Спортивный комплекс с возможностью размещения там медицинского центра планируется построить в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Участок примерно в 1 гектар для строительства спорткомплекса на 9-й Чоботовская аллее, во владении 35, будет реализован на торгах."Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким - максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около пяти этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати", - рассказала Княжевская.Застройщик объекта также должен обеспечить комфортный подъезд к территории и благоустроить свободные участки, добавила она.
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москва, строительство, москомархитектура
11:25 06.06.2022
 

Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине

© Depositphotos / Serghei StarusСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Depositphotos / Serghei Starus
Спортивный зал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Недвижимость. Спортивный комплекс с возможностью размещения там медицинского центра планируется построить в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Участок примерно в 1 гектар для строительства спорткомплекса на 9-й Чоботовская аллее, во владении 35, будет реализован на торгах.
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"Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким - максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около пяти этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати", - рассказала Княжевская.
Застройщик объекта также должен обеспечить комфортный подъезд к территории и благоустроить свободные участки, добавила она.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСтроительствоМоскомархитектура
 
 
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