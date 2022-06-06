https://ria.ru/20220606/sportkompleks-1793396548.html

Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине

Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине - РИА Новости, 06.06.2022

Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине

Спортивный комплекс с возможностью размещения там медицинского центра планируется построить в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщила председатель... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:25

2022-06-06T11:25

2022-06-06T11:25

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МОСКВА, 6 июн - РИА Недвижимость. Спортивный комплекс с возможностью размещения там медицинского центра планируется построить в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Участок примерно в 1 гектар для строительства спорткомплекса на 9-й Чоботовская аллее, во владении 35, будет реализован на торгах."Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким - максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около пяти этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати", - рассказала Княжевская.Застройщик объекта также должен обеспечить комфортный подъезд к территории и благоустроить свободные участки, добавила она.

https://ria.ru/20220606/moskva-1793385346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, строительство, москомархитектура