https://ria.ru/20220606/sportkompleks-1793396548.html
Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине
Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине - РИА Новости, 06.06.2022
Княжевская: спорткомплекс планируется построить в Ново-Переделкине
Спортивный комплекс с возможностью размещения там медицинского центра планируется построить в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщила председатель... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:25
2022-06-06T11:25
2022-06-06T11:25
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МОСКВА, 6 июн - РИА Недвижимость. Спортивный комплекс с возможностью размещения там медицинского центра планируется построить в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Участок примерно в 1 гектар для строительства спорткомплекса на 9-й Чоботовская аллее, во владении 35, будет реализован на торгах."Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким - максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около пяти этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати", - рассказала Княжевская.Застройщик объекта также должен обеспечить комфортный подъезд к территории и благоустроить свободные участки, добавила она.
https://ria.ru/20220606/moskva-1793385346.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, строительство, москомархитектура
МОСКВА, 6 июн - РИА Недвижимость
. Спортивный комплекс с возможностью размещения там медицинского центра планируется построить в Ново-Переделкине на западе Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры
Юлиана Княжевская.
Участок примерно в 1 гектар для строительства спорткомплекса на 9-й Чоботовская аллее, во владении 35, будет реализован на торгах.
"Мы предлагаем построить на этом участке спортивный центр с возможностью получить медицинскую помощь. При этом он будет невысоким - максимальная высота здания не будет превышать 20 метров, это около пяти этажей. Для динамично развивающегося района важно наполнение разнообразными сервисами, и этот объект придется как раз кстати", - рассказала Княжевская.
Застройщик объекта также должен обеспечить комфортный подъезд к территории и благоустроить свободные участки, добавила она.