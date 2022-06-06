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Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД
Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД - РИА Новости, 06.06.2022
Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД
Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ, после ее завершения "возможны разные варианты",... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:34
2022-06-06T14:34
2022-06-06T14:51
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ, после ее завершения "возможны разные варианты", заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Нельзя исключать варианта развития событий, что их (миротворцев ОДКБ - ред.) услуги, их ресурс понадобится. На сегодняшний день я не вижу необходимости, и сама обстановка не позволяет. До тех пор пока продолжается специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся", - отметил он.Как добавил парламентарий, на "постконфликтном этапе возможны разные варианты".
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в мире, россия, украина, одкб, ситуация в днр и лнр
14:34 06.06.2022 (обновлено: 14:51 06.06.2022)
Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД
Глава комитета ГД Картаполов: миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации