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Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793476075.html
Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД
Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД - РИА Новости, 06.06.2022
Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД
Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ, после ее завершения "возможны разные варианты",... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:34
2022-06-06T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
одкб
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ, после ее завершения "возможны разные варианты", заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Нельзя исключать варианта развития событий, что их (миротворцев ОДКБ - ред.) услуги, их ресурс понадобится. На сегодняшний день я не вижу необходимости, и сама обстановка не позволяет. До тех пор пока продолжается специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся", - отметил он.Как добавил парламентарий, на "постконфликтном этапе возможны разные варианты".
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в мире, россия, украина, одкб, ситуация в днр и лнр
14:34 06.06.2022 (обновлено: 14:51 06.06.2022)
 
Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД

Глава комитета ГД Картаполов: миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФрагмент военной амуниции военнослужащего контингента миротворческих сил ОДКБ
Фрагмент военной амуниции военнослужащего контингента миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Фрагмент военной амуниции военнослужащего контингента миротворческих сил ОДКБ. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ, после ее завершения "возможны разные варианты", заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Нельзя исключать варианта развития событий, что их (миротворцев ОДКБ - ред.) услуги, их ресурс понадобится. На сегодняшний день я не вижу необходимости, и сама обстановка не позволяет. До тех пор пока продолжается специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся", - отметил он.
Как добавил парламентарий, на "постконфликтном этапе возможны разные варианты".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОДКБСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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