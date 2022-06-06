https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793476075.html

Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД

Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД - РИА Новости, 06.06.2022

Миротворцы ОДКБ не появятся на Украине до конца спецоперации, заявили в ГД

Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ, после ее завершения "возможны разные варианты",... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:34

2022-06-06T14:34

2022-06-06T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

одкб

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768001908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b2c3cf2bd7180e34d37901dab72a67c.jpg

ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ не появятся на освобождённых территориях Украины или Донбасса до окончания спецоперации РФ, после ее завершения "возможны разные варианты", заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."Нельзя исключать варианта развития событий, что их (миротворцев ОДКБ - ред.) услуги, их ресурс понадобится. На сегодняшний день я не вижу необходимости, и сама обстановка не позволяет. До тех пор пока продолжается специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся", - отметил он.Как добавил парламентарий, на "постконфликтном этапе возможны разные варианты".

https://ria.ru/20220518/odkb-1789156701.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, одкб, ситуация в днр и лнр