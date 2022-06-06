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Слуцкий заявил, что на посту лидера ЛДПР не будет копировать Жириновского - РИА Новости, 06.06.2022
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Слуцкий заявил, что на посту лидера ЛДПР не будет копировать Жириновского
Слуцкий заявил, что на посту лидера ЛДПР не будет копировать Жириновского - РИА Новости, 06.06.2022
Слуцкий заявил, что на посту лидера ЛДПР не будет копировать Жириновского
Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что копировать манеру публичных выступлений основателя партии Владимира Жириновского - "смешно,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:47
2022-06-06T11:47
политика
лдпр
умер владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
владимир жириновский
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что копировать манеру публичных выступлений основателя партии Владимира Жириновского - "смешно, контрпродуктивно и нечестно по отношению к избирателям"."Пытаться копировать или изображать Жириновского – это смешно, это контрпродуктивно и нечестно по отношению к нашим избирателям. ЛДПР - это, безусловно, партия Жириновского, он ее отец-основатель, он сформировал идеологию и программу. И "Жириновский – навсегда" - теперь это один из наших главных лозунгов", - ответил Слуцкий на вопрос агентства о том, готов ли он менять свою манеру выступлений.По его словам, сам Жириновский всегда подбирал яркие кадры в партию."Учил никогда не бояться выступать, говорить простыми, доступными словами, отталкиваться от реальных потребностей и запросов граждан. И в этом плане, надеемся, ничего не изменится", - также рассказал политик.Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого &gt;&gt;
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политика, лдпр, умер владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, россия
09:47 06.06.2022 (обновлено: 11:47 06.06.2022)
 
Слуцкий заявил, что на посту лидера ЛДПР не будет копировать Жириновского

Слуцкий заявил, что копировать Жириновского на посту лидера ЛДПР смешно и контрпродуктивно

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что копировать манеру публичных выступлений основателя партии Владимира Жириновского - "смешно, контрпродуктивно и нечестно по отношению к избирателям".
"Пытаться копировать или изображать Жириновского – это смешно, это контрпродуктивно и нечестно по отношению к нашим избирателям. ЛДПР - это, безусловно, партия Жириновского, он ее отец-основатель, он сформировал идеологию и программу. И "Жириновский – навсегда" - теперь это один из наших главных лозунгов", - ответил Слуцкий на вопрос агентства о том, готов ли он менять свою манеру выступлений.
По его словам, сам Жириновский всегда подбирал яркие кадры в партию.
"Учил никогда не бояться выступать, говорить простыми, доступными словами, отталкиваться от реальных потребностей и запросов граждан. И в этом плане, надеемся, ничего не изменится", - также рассказал политик.
Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого >>
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 16:14
Биография Леонида Слуцкого
 
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