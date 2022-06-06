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В России выросло число детей с рассеянным склерозом - РИА Новости, 06.06.2022
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В России выросло число детей с рассеянным склерозом
В России выросло число детей с рассеянным склерозом - РИА Новости, 06.06.2022
В России выросло число детей с рассеянным склерозом
Число несовершеннолетних пациентов с рассеянным склерозом в России увеличивается, если в 2019 году их было 192, то в 2021 году - уже 570, заявила руководитель... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:06
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число несовершеннолетних пациентов с рассеянным склерозом в России увеличивается, если в 2019 году их было 192, то в 2021 году - уже 570, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ Елена Максимкина."Не может не беспокоить врачебное сообщество прирост пациентов - несовершеннолетних граждан. Если у нас количество пациентов-детей в регистре в 2019 году составляло только 192 пациента, то в 2021 году таких пациентов стало 570. Мы видим, что количество их сохранилось и на 2022 год", - сказала Максимкина на круглом столе в Совете Федерации.Она отметила, что анализ статистики ведения пациентов с рассеянным склерозом показывает, что не всегда перевод больных с одних препаратов на другие является обоснованным.
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россия, общество, здоровье - общество, совет федерации рф
16:06 06.06.2022 (обновлено: 16:07 06.06.2022)
 
В России выросло число детей с рассеянным склерозом

В центре лекарственного обеспечения заявили о росте числа детей с рассеянным склерозом

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач осматривает пациента
Врач осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число несовершеннолетних пациентов с рассеянным склерозом в России увеличивается, если в 2019 году их было 192, то в 2021 году - уже 570, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ Елена Максимкина.
"Не может не беспокоить врачебное сообщество прирост пациентов - несовершеннолетних граждан. Если у нас количество пациентов-детей в регистре в 2019 году составляло только 192 пациента, то в 2021 году таких пациентов стало 570. Мы видим, что количество их сохранилось и на 2022 год", - сказала Максимкина на круглом столе в Совете Федерации.
Она отметила, что анализ статистики ведения пациентов с рассеянным склерозом показывает, что не всегда перевод больных с одних препаратов на другие является обоснованным.
Один из центров рассеянного склероза в Подмосковье
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