https://ria.ru/20220606/skleroz-1793513296.html
В России выросло число детей с рассеянным склерозом
В России выросло число детей с рассеянным склерозом - РИА Новости, 06.06.2022
В России выросло число детей с рассеянным склерозом
Число несовершеннолетних пациентов с рассеянным склерозом в России увеличивается, если в 2019 году их было 192, то в 2021 году - уже 570, заявила руководитель... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:06
2022-06-06T16:06
2022-06-06T16:07
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Число несовершеннолетних пациентов с рассеянным склерозом в России увеличивается, если в 2019 году их было 192, то в 2021 году - уже 570, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ Елена Максимкина."Не может не беспокоить врачебное сообщество прирост пациентов - несовершеннолетних граждан. Если у нас количество пациентов-детей в регистре в 2019 году составляло только 192 пациента, то в 2021 году таких пациентов стало 570. Мы видим, что количество их сохранилось и на 2022 год", - сказала Максимкина на круглом столе в Совете Федерации.Она отметила, что анализ статистики ведения пациентов с рассеянным склерозом показывает, что не всегда перевод больных с одних препаратов на другие является обоснованным.
https://ria.ru/20211222/khimki-1764993955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, совет федерации рф
16:06 06.06.2022 (обновлено: 16:07 06.06.2022)
В России выросло число детей с рассеянным склерозом
В центре лекарственного обеспечения заявили о росте числа детей с рассеянным склерозом