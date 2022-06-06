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Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате - РИА Новости, 06.06.2022
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Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате
Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате - РИА Новости, 06.06.2022
Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате
Житель Чебоксар по решению суда выплатит 5 тысяч рублей соседу, которого он публично оскорбил в общедомовом чате, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:28
2022-06-06T16:28
россия
происшествия
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Житель Чебоксар по решению суда выплатит 5 тысяч рублей соседу, которого он публично оскорбил в общедомовом чате, сообщает прокуратура Чувашии.Установлено, что в марте 2022 года в общем чате жильцов одного из домов Ленинского района, в котором на тот момент состояло более 200 участников, обсуждались насущные вопросы в сфере оказания услуг ЖКХ."В ходе спора двух жильцов один из них публично, а затем и в ходе личной переписки высказал в адрес другого слова оскорбления, унижающие его честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, что впоследствии было подтверждено проведенной лингвистической экспертизой", - говорится в сообщении прокуратуры республики.По результатам проведенной проверки в отношении 45-летнего мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление)."Постановлением суда виновное лицо оштрафовано на 5000 рублей", - подчеркивается в сообщении.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), чебоксары
16:28 06.06.2022
 
Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате

Жителя Чебоксар оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление соседа в общедомовом чате

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Житель Чебоксар по решению суда выплатит 5 тысяч рублей соседу, которого он публично оскорбил в общедомовом чате, сообщает прокуратура Чувашии.
Установлено, что в марте 2022 года в общем чате жильцов одного из домов Ленинского района, в котором на тот момент состояло более 200 участников, обсуждались насущные вопросы в сфере оказания услуг ЖКХ.
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"В ходе спора двух жильцов один из них публично, а затем и в ходе личной переписки высказал в адрес другого слова оскорбления, унижающие его честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, что впоследствии было подтверждено проведенной лингвистической экспертизой", - говорится в сообщении прокуратуры республики.
По результатам проведенной проверки в отношении 45-летнего мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление).
"Постановлением суда виновное лицо оштрафовано на 5000 рублей", - подчеркивается в сообщении.
 
РоссияПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)Чебоксары
 
 
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