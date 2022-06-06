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Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате

Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате - РИА Новости, 06.06.2022

Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление соседа в общедомовом чате

Житель Чебоксар по решению суда выплатит 5 тысяч рублей соседу, которого он публично оскорбил в общедомовом чате, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:28

2022-06-06T16:28

2022-06-06T16:28

россия

происшествия

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Житель Чебоксар по решению суда выплатит 5 тысяч рублей соседу, которого он публично оскорбил в общедомовом чате, сообщает прокуратура Чувашии.Установлено, что в марте 2022 года в общем чате жильцов одного из домов Ленинского района, в котором на тот момент состояло более 200 участников, обсуждались насущные вопросы в сфере оказания услуг ЖКХ."В ходе спора двух жильцов один из них публично, а затем и в ходе личной переписки высказал в адрес другого слова оскорбления, унижающие его честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, что впоследствии было подтверждено проведенной лингвистической экспертизой", - говорится в сообщении прокуратуры республики.По результатам проведенной проверки в отношении 45-летнего мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление)."Постановлением суда виновное лицо оштрафовано на 5000 рублей", - подчеркивается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220519/chaty-1788162811.html

россия

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), чебоксары