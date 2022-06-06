https://ria.ru/20220606/selkhoznalog-1793469289.html

Челябинские фермеры смогут сэкономить более 180 миллионов рублей

Челябинские фермеры смогут сэкономить более 180 миллионов рублей - РИА Новости, 06.06.2022

Челябинские фермеры смогут сэкономить более 180 миллионов рублей

Поддержка сельхозпредприятий в Челябинской области в ближайшие годы продолжится, так, на 2022-2023 годы предлагается сохранить пониженную ставку по единому... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:16

2022-06-06T14:16

2022-06-06T14:16

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Поддержка сельхозпредприятий в Челябинской области в ближайшие годы продолжится, так, на 2022-2023 годы предлагается сохранить пониженную ставку по единому сельскохозяйственному налогу, а также обнулить ее для привлекающих кадры на село, таким образом, фермеры смогут сэкономить более 180 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что за прошедшие годы был принят целый ряд решений по оптимизации налоговой системы региона, так, с 2020 года снижен ряд ставок по упрощенной системе налогообложения. "На этот и прошлый год вдвое – до 3% – уменьшили ставку по единому сельскохозяйственному налогу. Я предлагаю сохранить пониженную ставку ЕСХН ещё на 2 года для всех категорий плательщиков этого налога, а это в масштабах области более 1200 юридических лиц и предпринимателей", - сообщал Текслер.При этом он предложил для поддержки развивающихся хозяйств и предприятий, для тех, кто расширяет производство, дополнительно привлекает кадры на село, "обнулить ставку ЕСХН на текущий и ещё 2 года для тех налогоплательщиков, кто сохраняет или наращивает занятость от предыдущего налогового периода"."Решение губернатора области о сохранении пониженной вдвое ставки единого сельхозналога еще на 2 года, а также обнуление ставки ЕСХН для сельхозпредприятий, создающих новые рабочие места, востребовано и актуально для всего аграрного сообщества области. Еще не поступили данные налоговой службы по выпадающим доходам за 2021 год, но предварительно уже можно сказать, что выпадающие доходы областного бюджета при снижении ставки в 2022-2023 годах составят 184 млн рублей. Вкупе с субсидированием отрасли из федерального и областного бюджета, которая в 2022 году составит 2,7 млрд рублей, снижение налоговой нагрузки - еще одна важнейшая мера поддержки деятельности аграриев", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина.При этом дополнительно из областного бюджета направляются средства, чтобы поддержать актуальные для региона направления и обеспечить стабильную работу агросектора, уточнил он. В этом году на 90 млн рублей - до 275 млн рублей выросла региональная поддержка животноводства, ее получили 40 хозяйств и 219 фермеров и индивидуальных предпринимателей, пояснил он.Увеличилась до 102,4 млн рублей региональная составляющая компенсирующих субсидий на производство молока и мяса, племдело, производство сельскохозяйственных культур, на агрострахование. "Вместе с федеральным бюджетом компенсирующие субсидии составят 487,7 млн рублей, выплачено уже 176 млн рублей. Ещё 290,8 млн рублей составят стимулирующие субсидии на возделывание овощей, предоставление грантов семенным фермам, развитие специализированного мясного скотоводства и производство молока. В общей сложности компенсирующие субсидии получили 390 хозяйств, стимулирующие – 236", - добавил он.Одной из форм поддержки фермерских хозяйств, по данным минсельхоза региона, является предоставление грантов на развитие семейных ферм - итоги соответствующего конкурса были подведены в июне. Победителями конкурса стали 4 фермы, общая сумма грантов составит 36,2 млн рублей, сообщает пресс-служба. Фермер Владимир Паламарчук из Верхнеуральского района выращивает пшеницу, лён, люцерну и ячмень, в прошлом году хозяйство получило статус семеноводческого и реализовало по итогам прошлогодней уборки около 300 тонн семян пшеницы, льна и люцерны. "Развитие хозяйства серьёзно сдерживало отсутствие сортировочного оборудования для подготовки мелкосемянных культур и овса. Семена люцерны для подработки приходилось возить в Уфу, а это дополнительные расходы на услугу и транспорт. Чтобы очищать овёс от овсюга, также нужно специальное оборудование. Поэтому и решился на дорогостоящий проект: построить два собственных оборудованных склада на 1,5 тыс. тонн семян каждый и приобрести фотосепаратор", - пояснил Паламарчук. С учетом средств гранта стоимость проекта развития фермы составляет 20 млн рублей, добавил он.Кроме того, фермер Василий Гребенщиков в Карталинском районе планирует расширить своё мясное стадо. А по словам фермера Сергея Смирнова из Увельского района, он планирует приобрести трактор и фронтальный погрузчик для заготовки кормов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

челябинская область, экономика, алексей текслер, россия, налоги