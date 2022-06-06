https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793382726.html

Слуцкий заявил, что Россия справится с санкциями

Слуцкий заявил, что Россия справится с санкциями - РИА Новости, 06.06.2022

Слуцкий заявил, что Россия справится с санкциями

Россия справится с санкциями Запада и удержит национальную валюту, сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:12

2022-06-06T10:12

2022-06-06T11:46

экономика

россия

леонид слуцкий (политик)

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790186350_0:60:1593:956_1920x0_80_0_0_50d1cff62eba931c4cbe4f6131c5163e.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия справится с санкциями Запада и удержит национальную валюту, сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости."Россия справится, выстоит и рубль удержит. Это уже понятно. Не будем экстраполировать, насколько далеко зайдет санкционное безумие Запада. Но любые санкции – это выстрел себе в ногу и испытание на прочность мировой экономики", - ответил Слуцкий агентству на вопросы о вероятном дальнейшем ужесточении санкций против Москвы и способности экономики их выдержать.Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого >>

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, леонид слуцкий (политик), санкции