https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793382726.html
Слуцкий заявил, что Россия справится с санкциями
Слуцкий заявил, что Россия справится с санкциями - РИА Новости, 06.06.2022
Слуцкий заявил, что Россия справится с санкциями
Россия справится с санкциями Запада и удержит национальную валюту, сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:12
2022-06-06T10:12
2022-06-06T11:46
экономика
россия
леонид слуцкий (политик)
санкции
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия справится с санкциями Запада и удержит национальную валюту, сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости."Россия справится, выстоит и рубль удержит. Это уже понятно. Не будем экстраполировать, насколько далеко зайдет санкционное безумие Запада. Но любые санкции – это выстрел себе в ногу и испытание на прочность мировой экономики", - ответил Слуцкий агентству на вопросы о вероятном дальнейшем ужесточении санкций против Москвы и способности экономики их выдержать.Читайте полный текст интервью Леонида Слуцкого >>
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, леонид слуцкий (политик), санкции
10:12 06.06.2022 (обновлено: 11:46 06.06.2022)
Слуцкий заявил, что Россия справится с санкциями
Лидер ЛДПР Слуцкий: Россия справится с санкциями и удержит рубль