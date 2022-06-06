https://ria.ru/20220606/samolet-1793454526.html

Россия пока не получила объяснений от стран, не пустивших самолет Лаврова

Россия пока не получила объяснений от стран, не пустивших самолет Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022

Россия пока не получила объяснений от стран, не пустивших самолет Лаврова

Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:38

2022-06-06T13:38

2022-06-06T13:40

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня."Я знаю, что объяснений, которых мы пока не слышали, будет много. Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО. Те в свою очередь будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793452470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, россия, сербия, евросоюз, нато