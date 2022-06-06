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Россия пока не получила объяснений от стран, не пустивших самолет Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
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Россия пока не получила объяснений от стран, не пустивших самолет Лаврова
Россия пока не получила объяснений от стран, не пустивших самолет Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
Россия пока не получила объяснений от стран, не пустивших самолет Лаврова
Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:38
2022-06-06T13:40
в мире
сергей лавров
россия
сербия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня."Я знаю, что объяснений, которых мы пока не слышали, будет много. Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО. Те в свою очередь будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции.
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в мире, сергей лавров, россия, сербия, евросоюз, нато
13:38 06.06.2022 (обновлено: 13:40 06.06.2022)
 
Россия пока не получила объяснений от стран, не пустивших самолет Лаврова

Лавров: Россия пока не получила объяснений от стран, закрывших небо для борта с делегацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Визит главы российского дипведомства был намечен на 6-7 июня.
"Я знаю, что объяснений, которых мы пока не слышали, будет много. Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО. Те в свою очередь будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 13:31
Лавров заявил, что инцидент с самолетом говорит о проблемах у Запада
 
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