Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/samolet-1793357050.html
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ
Минобороны опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:28
2022-06-06T14:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
су-34
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793480567_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1188f563845848b4bbe71b18b4fe7425.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине.Так, в ролике показан взлет пары самолетов, оснащенных ракетами Х-29. Затем демонстрируется запись с прицела и старт ракет к цели. Сразу после этого Су-34 выполняют противоракетный маневр, чтобы избежать поражения украинской системой ПВО.Как рассказал летчик одного из Су-34, "выполняли боевой полет, целью являлось скопление вооружения, также техники".Ракеты семейства Х-29 имеют дальность пуска 12 километров и массу боевой части до 320 килограммов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/aviatsiya-1793399485.html
https://ria.ru/20220523/gaubitsy-1790076832.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевая работа фронтовых бомбардировщиков Су-34 на Украине
Боевая работа фронтовых бомбардировщиков Су-34 на Украине
2022-06-06T08:28
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793480567_317:0:1757:1080_1920x0_80_0_0_fb4b012373fff9c3c60e04795858e766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, су-34, безопасность
08:28 06.06.2022 (обновлено: 14:58 06.06.2022)
 
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ

Минобороны показало кадры боевой работы бомбардировщиков Су-34 во время спецоперации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине.
Так, в ролике показан взлет пары самолетов, оснащенных ракетами Х-29. Затем демонстрируется запись с прицела и старт ракет к цели. Сразу после этого Су-34 выполняют противоракетный маневр, чтобы избежать поражения украинской системой ПВО.
Самолеты Су-25 Грач, задействованные в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 11:14Специальная военная операция на Украине
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС
Как рассказал летчик одного из Су-34, "выполняли боевой полет, целью являлось скопление вооружения, также техники".
Ракеты семейства Х-29 имеют дальность пуска 12 километров и массу боевой части до 320 килограммов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Стрельбы самоходных артиллерийских установок Гиацинт - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:50Специальная военная операция на Украине
Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСу-34Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала