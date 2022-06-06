https://ria.ru/20220606/samolet-1793357050.html

Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ

Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022

Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ

Минобороны опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:28

2022-06-06T08:28

2022-06-06T14:58

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

су-34

безопасность

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине.Так, в ролике показан взлет пары самолетов, оснащенных ракетами Х-29. Затем демонстрируется запись с прицела и старт ракет к цели. Сразу после этого Су-34 выполняют противоракетный маневр, чтобы избежать поражения украинской системой ПВО.Как рассказал летчик одного из Су-34, "выполняли боевой полет, целью являлось скопление вооружения, также техники".Ракеты семейства Х-29 имеют дальность пуска 12 километров и массу боевой части до 320 килограммов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/aviatsiya-1793399485.html

https://ria.ru/20220523/gaubitsy-1790076832.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа фронтовых бомбардировщиков Су-34 на Украине Боевая работа фронтовых бомбардировщиков Су-34 на Украине 2022-06-06T08:28 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, су-34, безопасность