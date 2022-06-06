https://ria.ru/20220606/samolet-1793357050.html
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ
Минобороны опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:28
2022-06-06T08:28
2022-06-06T14:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
су-34
безопасность
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео выполнения боевого задания фронтовыми бомбардировщиками Су-34 во время специальной военной операции на Украине.Так, в ролике показан взлет пары самолетов, оснащенных ракетами Х-29. Затем демонстрируется запись с прицела и старт ракет к цели. Сразу после этого Су-34 выполняют противоракетный маневр, чтобы избежать поражения украинской системой ПВО.Как рассказал летчик одного из Су-34, "выполняли боевой полет, целью являлось скопление вооружения, также техники".Ракеты семейства Х-29 имеют дальность пуска 12 километров и массу боевой части до 320 килограммов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/aviatsiya-1793399485.html
https://ria.ru/20220523/gaubitsy-1790076832.html
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Боевая работа фронтовых бомбардировщиков Су-34 на Украине
Боевая работа фронтовых бомбардировщиков Су-34 на Украине
2022-06-06T08:28
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, су-34, безопасность
08:28 06.06.2022 (обновлено: 14:58 06.06.2022)
Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ
Минобороны показало кадры боевой работы бомбардировщиков Су-34 во время спецоперации