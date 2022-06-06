https://ria.ru/20220606/sad-1793557066.html

Представители стран БРИКС, ШОС и Африки высадили "Сад дружбы" в Югре

Представители стран БРИКС, ШОС и Африки высадили "Сад дружбы" в Югре - РИА Новости, 06.06.2022

Представители стран БРИКС, ШОС и Африки высадили "Сад дружбы" в Югре

Представители стран Африки, ШОС и БРИКС, а также международной организации "Северный форум" и Евразийского объединения женщин - региональных лидеров приняли... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:09

2022-06-06T18:09

2022-06-06T18:09

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

обь

иртыш (река)

шос

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788773145_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_f9290869358f2feb786f8b160cfd3f84.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Представители стран Африки, ШОС и БРИКС, а также международной организации "Северный форум" и Евразийского объединения женщин - региональных лидеров приняли участие в Международной эстафете высадки деревьев "Сад дружбы", которая состоялась в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.Международная эстафета высадки деревьев "Сад Дружбы" прошла в ходе XIII Международного IT- Форума с участием стран БРИКС и ШОС и в рамках XIX Международной экологической акции "Спасти и сохранить".Для международной эстафеты в Ханты-Мансийске было выбрано самое солнечное место, где были высажены яблони и сирень, также специально была привезена вода из слияния Сибирских рек Оби и Иртыша. Растения были высажены во всех 22 муниципалитетах округа, онлайн-подключения были организованы из каждого из них.В завершении мероприятия эстафета была передана участникам из Монголии и Международной организации северных регионов "Северный Форум".

https://ria.ru/20220528/pamyat-1791429147.html

ханты-мансийск

обь

иртыш (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ханты-мансийск, обь, иртыш (река), шос, брикс