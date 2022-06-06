https://ria.ru/20220606/sad-1793557066.html
Представители стран БРИКС, ШОС и Африки высадили "Сад дружбы" в Югре
Представители стран БРИКС, ШОС и Африки высадили "Сад дружбы" в Югре - РИА Новости, 06.06.2022
Представители стран БРИКС, ШОС и Африки высадили "Сад дружбы" в Югре
Представители стран Африки, ШОС и БРИКС, а также международной организации "Северный форум" и Евразийского объединения женщин - региональных лидеров приняли... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:09
2022-06-06T18:09
2022-06-06T18:09
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
обь
иртыш (река)
шос
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788773145_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_f9290869358f2feb786f8b160cfd3f84.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Представители стран Африки, ШОС и БРИКС, а также международной организации "Северный форум" и Евразийского объединения женщин - региональных лидеров приняли участие в Международной эстафете высадки деревьев "Сад дружбы", которая состоялась в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.Международная эстафета высадки деревьев "Сад Дружбы" прошла в ходе XIII Международного IT- Форума с участием стран БРИКС и ШОС и в рамках XIX Международной экологической акции "Спасти и сохранить".Для международной эстафеты в Ханты-Мансийске было выбрано самое солнечное место, где были высажены яблони и сирень, также специально была привезена вода из слияния Сибирских рек Оби и Иртыша. Растения были высажены во всех 22 муниципалитетах округа, онлайн-подключения были организованы из каждого из них.В завершении мероприятия эстафета была передана участникам из Монголии и Международной организации северных регионов "Северный Форум".
https://ria.ru/20220528/pamyat-1791429147.html
ханты-мансийск
обь
иртыш (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788773145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f9057349f4b7d69539759dd1ce11b6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийск, обь, иртыш (река), шос, брикс
Представители стран БРИКС, ШОС и Африки высадили "Сад дружбы" в Югре
Представители стран БРИКС, ШОС и Африки высадили "Сад дружбы" в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Представители стран Африки, ШОС и БРИКС, а также международной организации "Северный форум" и Евразийского объединения женщин - региональных лидеров приняли участие в Международной эстафете высадки деревьев "Сад дружбы", которая состоялась в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Международная эстафета высадки деревьев "Сад Дружбы" прошла в ходе XIII Международного IT- Форума с участием стран БРИКС и ШОС и в рамках XIX Международной экологической акции "Спасти и сохранить".
"У нас в Ханты-Мансийске в этой акции, приняв эстафету из Таиланда, участвуют представители дипломатических миссий, представители из стран БРИКС и ШОС, Африки, Северного форума, конференции ЮНЕСКО, IT-форума международного. Большое количество участников, которые очень важные и серьезные проекты реализовывают по всему миру… Я уверена, что наша акция станет еще одним кирпичиком в фундаменте очень важного отношения народов планеты к своей земле. Мы справимся с этой задачей", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова на открытии акции.
Для международной эстафеты в Ханты-Мансийске было выбрано самое солнечное место, где были высажены яблони и сирень, также специально была привезена вода из слияния Сибирских рек Оби и Иртыша. Растения были высажены во всех 22 муниципалитетах округа, онлайн-подключения были организованы из каждого из них.
В завершении мероприятия эстафета была передана участникам из Монголии и Международной организации северных регионов "Северный Форум".