https://ria.ru/20220606/rozysk-1793532758.html
Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск
Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск - РИА Новости, 06.06.2022
Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск
МВД России объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:03
2022-06-06T17:03
2022-06-06T17:03
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется; в особых приметах указано, что Солдатов ранее разыскивался.Сайт Аgentura.ru, запущенный в 2000 году и освещающий деятельность спецслужб, был заблокирован Роскомнадзором в марте.
https://ria.ru/20220518/rozysk-1789253895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск
МВД объявило в розыск главреда сайта Agentura.ru Солдатова