https://ria.ru/20220606/rozysk-1793532758.html

Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск

Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск - РИА Новости, 06.06.2022

Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск

МВД России объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:03

2022-06-06T17:03

2022-06-06T17:03

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется; в особых приметах указано, что Солдатов ранее разыскивался.Сайт Аgentura.ru, запущенный в 2000 году и освещающий деятельность спецслужб, был заблокирован Роскомнадзором в марте.

https://ria.ru/20220518/rozysk-1789253895.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия