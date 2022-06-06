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Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск - РИА Новости, 06.06.2022
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Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск
Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск - РИА Новости, 06.06.2022
Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск
МВД России объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:03
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происшествия
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россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется; в особых приметах указано, что Солдатов ранее разыскивался.Сайт Аgentura.ru, запущенный в 2000 году и освещающий деятельность спецслужб, был заблокирован Роскомнадзором в марте.
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Ольга Фомченкова
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
17:03 06.06.2022
 
Главреда сайта Agentura.ru объявили в розыск

МВД объявило в розыск главреда сайта Agentura.ru Солдатова

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота полиции
Работа полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется; в особых приметах указано, что Солдатов ранее разыскивался.
Сайт Аgentura.ru, запущенный в 2000 году и освещающий деятельность спецслужб, был заблокирован Роскомнадзором в марте.
Руслан Левиев - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 15:31
МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева
 
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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