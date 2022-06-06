https://ria.ru/20220606/pridnestrove-1793502953.html

В Приднестровье дрон сбросил взрывные устройства на автопарк миротворцев

В Приднестровье дрон сбросил взрывные устройства на автопарк миротворцев - РИА Новости, 06.06.2022

В Приднестровье дрон сбросил взрывные устройства на автопарк миротворцев

В Приднестровье дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента, сообщил Следственный комитет... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:36

2022-06-06T15:36

2022-06-06T17:39

в мире

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. В Приднестровье дрон сбросил два взрывных устройства на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента, сообщил Следственный комитет непризнанной республики."Пятого июня, примерно в 5 часов 10 минут, на территорию автопарка в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5", — говорится в заявлении.По информации ведомства, пострадавших и разрушений нет. На месте ЧП специалисты провели необходимые следственно-оперативные мероприятия и изъяли фрагменты взрывных устройств.СК непризнанной ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.Ранее в Приднестровье произошла череда терактов: в здании Министерства государственной безопасности ПМР, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра рядом с поселком Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели красный уровень террористической опасности, который в конце мая понизили до желтого.По словам главы Приднестровья Красносельского, следы организаторов взрывов ведут на Украину. Кроме того, с территории соседнего государства производились выстрелы по селу Колбасна, где находится один из самых больших в Европе складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220530/sandu-1791898610.html

https://ria.ru/20220526/terakt-1790934131.html

приднестровская молдавская республика

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика