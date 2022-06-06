https://ria.ru/20220606/pravitelstvo-1793525903.html

Глава Оренбуржья подвел итоги работы правительства за 2021 год

Глава Оренбуржья подвел итоги работы правительства за 2021 год - РИА Новости, 06.06.2022

Глава Оренбуржья подвел итоги работы правительства за 2021 год

Несмотря на новые условия, в Оренбургской области не было сорвано исполнение ни одного проекта, заявил глава региона Денис Паслер, представляя в понедельник... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:46

2022-06-06T16:46

2022-06-06T16:46

оренбургская область

оренбургская область

фонд развития промышленности

экономика

денис паслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793524144_71:258:1451:1035_1920x0_80_0_0_86288346e50600820cb0c60dab17ff6a.jpg

ОРЕНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Несмотря на новые условия, в Оренбургской области не было сорвано исполнение ни одного проекта, заявил глава региона Денис Паслер, представляя в понедельник перед депутатами Законодательного собрания отчет о работе регионального правительства.Он отметил, что по итогам года индекс промышленного производства достиг 103%, на 2 тысячи увеличилось количество малых и средних предприятий, на 24 тысячи – самозанятых граждан. В регионе запущены более 40 крупных инвестпроектов. Фонд развития промышленности профинансировал 18 проектов, на льготные займы для промышленности региона направлено более одного миллиарда рублей.Резидентами ТОСЭР созданы полторы тысячи рабочих мест, привлечены свыше 5,7 миллиарда рублей. Первые резиденты появились в особой экономической зоне "Оренбуржье". Они планируют создать свыше 600 рабочих мест, привлечь 3миллиарда рублей инвестиций."Несмотря на сложности, объём продукции АПК области превысил 146 миллиардов рублей. В этом году погода пока позволяет нам рассчитывать на хороший урожай. Агропромышленный комплекс сможет компенсировать потери прошлого года", - сказал Паслер.В 2021 году реализованы 140 проектов по благоустройству сельских территорий – в 6 раз больше, чем в 2020 году."Земля – наш главный ресурс. Она должна максимально работать на регион. Важно соблюдать агротехнологии, восстанавливать баланс почв, выстроить севооборот, не допускать варварского землепользования", - отметил глава региона.Губернатор также сообщил, что впервые за многие годы региональный бюджет 2021 года исполнен с профицитом в 17,6 миллиарда рублей. Это позволило в начале 2022-го финансового года обойтись без привлечения коммерческих и бюджетных кредитов. в 2021 году общий объем государственного долга Оренбургской области снизился на 18%, или почти на 4 миллиарда рублей и составил 17,6 миллиарда рублей.Ситуацию на рынке труда глава Оренбуржья охарактеризовал как стабильную."К концу 2021 года уровень безработицы в регионе вернулся к допандемийным показателям", - сказал он.Паслер сообщил, что в 2021 году более 1 миллиарда рублей были направлены на формирование комфортной городской среды в регионе. Благоустроены 58 территорий. В 2022 году благоустроят ещё 36 общественных территорий в 27 муниципалитетах. Оренбургская область в 2022–2023 годах сможет получить почти 6 миллиардов рублей в качестве инфраструктурного кредита для развития городов.Говоря о развитии дорожной сети, Паслер напомнил, что на эти цели в прошлом году были направлены свыше 21 миллиарда рублей. Отремонтированы порядка 850 километров федеральных, региональных и муниципальных дорог, параллельно с этим обновлялись подъездные пути к школам и детским садам.

https://ria.ru/20220603/natsproekt-1792854386.html

https://ria.ru/20220531/yarovye-1791993261.html

https://ria.ru/20220531/innovatsii-1792000378.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, фонд развития промышленности, экономика, денис паслер