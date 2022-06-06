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Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем

Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем - РИА Новости, 06.06.2022

Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем

Посольство США в Москве опубликовало в официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:13

2022-06-06T13:13

2022-06-06T17:43

общество

а. с. пушкин

россия

сша

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Посольство США в Москве опубликовало в официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем. "С днем рожденья, Иван Сергеевич!" — говорится в публикации. Впрочем, через некоторое время ошибку исправили.Шестого июня, в день рождения великого русского поэта и основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и во всем мире отмечается День русского языка.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, а. с. пушкин, россия, сша