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Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем - РИА Новости, 06.06.2022
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Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем
Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем - РИА Новости, 06.06.2022
Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем
Посольство США в Москве опубликовало в официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:13
2022-06-06T17:43
общество
а. с. пушкин
россия
сша
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Посольство США в Москве опубликовало в официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем. "С днем рожденья, Иван Сергеевич!" — говорится в публикации. Впрочем, через некоторое время ошибку исправили.Шестого июня, в день рождения великого русского поэта и основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и во всем мире отмечается День русского языка.
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общество, а. с. пушкин, россия, сша
13:13 06.06.2022 (обновлено: 17:43 06.06.2022)
 
Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем

Посольство США в России назвало поэта Пушкина Иваном Сергеевичем

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в России на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Посольство США в Москве опубликовало в официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем.
"С днем рожденья, Иван Сергеевич!" — говорится в публикации.
© Фото : @USEmbRussia/TelegramСкриншот публикации посольства США в Telegram
Скриншот публикации Посольства США в Telegram - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : @USEmbRussia/Telegram
Скриншот публикации посольства США в Telegram
Впрочем, через некоторое время ошибку исправили.
Шестого июня, в день рождения великого русского поэта и основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и во всем мире отмечается День русского языка.
 
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