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Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем
Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем - РИА Новости, 06.06.2022
Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем
Посольство США в Москве опубликовало в официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:13
2022-06-06T13:13
2022-06-06T17:43
общество
а. с. пушкин
россия
сша
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Посольство США в Москве опубликовало в официальном Telegram-канале пост — поздравление с годовщиной рождения Пушкина, но назвало поэта Иваном Сергеевичем. "С днем рожденья, Иван Сергеевич!" — говорится в публикации. Впрочем, через некоторое время ошибку исправили.Шестого июня, в день рождения великого русского поэта и основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и во всем мире отмечается День русского языка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, а. с. пушкин, россия, сша
13:13 06.06.2022 (обновлено: 17:43 06.06.2022)
Посольство США в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем
Посольство США в России назвало поэта Пушкина Иваном Сергеевичем