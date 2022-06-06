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Политолог: Россия и США могут отозвать послов из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/posly-1793388320.html
Политолог: Россия и США могут отозвать послов из-за ситуации на Украине
Политолог: Россия и США могут отозвать послов из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.06.2022
Политолог: Россия и США могут отозвать послов из-за ситуации на Украине
Россия и США могут отозвать послов, если ситуация на Украине пойдет по пути дальнейшей эскалации, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:42
2022-06-06T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия и США могут отозвать послов, если ситуация на Украине пойдет по пути дальнейшей эскалации, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.По словам эксперта, в США заблокирована работа российской дипмиссии в связи с блокировкой счетов, есть серьезные препятствия для дипломатической деятельности. В беседе с РИА Новости он отметил, что в 2021 году посольства РФ и США "переставали работать" в связи с обоюдным отзывом послов, их деятельность удалось разблокировать за счет "Женевы" - встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена."Речь может пойти о подобной мере (отзыве послов - ред.). Я не исключаю, что такая мера может иметь символический характер. "Женева" вернула послов, но нужна новая "Женева", чтобы вернуть ситуацию хотя бы в отношении посольств в прежнее русло, хотя это сделать очень сложно", - сказал эксперт.При этом эксперт сомневается в том, что сейчас возможна встреча первых лиц РФ и США, поэтому нужна хотя бы встреча министров иностранных дел двух стран.Он отметил, что поводом к этому может стать дальнейшая эскалация ситуации на Украине: поставки тяжелых вооружений Киеву, обстрелы территории РФ и Донбасса, продолжение российской спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/antonov-1792774017.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден
10:42 06.06.2022
 
Политолог: Россия и США могут отозвать послов из-за ситуации на Украине

Политолог Межуев: Россия и США могут отозвать послов при эскалации ситуации на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия и США могут отозвать послов, если ситуация на Украине пойдет по пути дальнейшей эскалации, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
По словам эксперта, в США заблокирована работа российской дипмиссии в связи с блокировкой счетов, есть серьезные препятствия для дипломатической деятельности. В беседе с РИА Новости он отметил, что в 2021 году посольства РФ и США "переставали работать" в связи с обоюдным отзывом послов, их деятельность удалось разблокировать за счет "Женевы" - встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
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"Речь может пойти о подобной мере (отзыве послов - ред.). Я не исключаю, что такая мера может иметь символический характер. "Женева" вернула послов, но нужна новая "Женева", чтобы вернуть ситуацию хотя бы в отношении посольств в прежнее русло, хотя это сделать очень сложно", - сказал эксперт.
При этом эксперт сомневается в том, что сейчас возможна встреча первых лиц РФ и США, поэтому нужна хотя бы встреча министров иностранных дел двух стран.
Он отметил, что поводом к этому может стать дальнейшая эскалация ситуации на Украине: поставки тяжелых вооружений Киеву, обстрелы территории РФ и Донбасса, продолжение российской спецоперации на Украине.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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