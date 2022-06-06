17:41 06.06.2022 (обновлено: 18:14 06.06.2022)
Украинские СМИ опубликовали видеозапись с гуляющим по Лондону Порошенко
Униан опубликовало видеозапись с гуляющим по Лондону экс-президентом Украины Порошенко
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на котором экс-президент Украины, выехавший за границу для участия в международных мероприятиях в Европе, гуляет по Лондону.
Ранее Порошенко с третьей попытки выехал с Украины для участия в международных мероприятиях в Европе, в частности в саммите Европейской народной партии, который прошел в Роттердаме. В СМИ начали появляться сообщения, что, покинув страну, бывший президент таким образом пытается избежать наказания по ряду уголовных дел, заведенных против него.
"Петр Порошенко уже сделал свои важные государственные дела за границей. Теперь можно и по Лондону погулять", — с таким текстом опубликовало названную видеозапись агентство "Униан".
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
В январе Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.
В мае Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с ДНР и ЛНР по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что эти показания не соответствуют действительности.
Самого Медведчука задержали в апреле по поручению Владимира Зеленского. Его обвиняют в госизмене и содействии терроризму. Арестованный политик и его супруга обращались к российским властям с просьбой обменять его на украинских военнопленных. В Москве эту идею отвергли.