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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 06.06.2022
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 06.06.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:55
2022-06-06T07:55
общество
александр синенков
погода
москва
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице характер погодных условий будет обусловлен восточной периферией антициклона. Мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков. Максимальная температура в столице 20-22, по области от 18 до 23 градусов", — сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, александр синенков, погода, москва, россия, центр "фобос"
07:55 06.06.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается облачная погода и до плюс 22 градусов

© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкСобор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву и башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в столице характер погодных условий будет обусловлен восточной периферией антициклона. Мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков. Максимальная температура в столице 20-22, по области от 18 до 23 градусов", — сообщил Синенков.
Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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