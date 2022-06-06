https://ria.ru/20220606/pogoda-1793354139.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 06.06.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T07:55

2022-06-06T07:55

2022-06-06T07:55

общество

александр синенков

погода

москва

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Облачная погода, без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в столице характер погодных условий будет обусловлен восточной периферией антициклона. Мы ожидаем переменную облачность без существенных осадков. Максимальная температура в столице 20-22, по области от 18 до 23 градусов", — сообщил Синенков.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220605/iyul-1793293771.html

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общество, александр синенков, погода, москва, россия, центр "фобос"