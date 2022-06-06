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Более 550 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 06.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220606/podmoskove-1793537268.html
Более 550 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
Более 550 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 06.06.2022
Более 550 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных
Более 550 жителей Московской области бесплатно проверили своё здоровье в местных парках на прошедших выходных, рассказали в региональном минздраве. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:40
2022-06-06T17:40
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 550 жителей Московской области бесплатно проверили своё здоровье в местных парках на прошедших выходных, рассказали в региональном минздраве."В прошедшие выходные бригады врачей работали в парках региона. Всего свое здоровье проверили 557 человек", - приводят слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой в сообщении.Бесплатно проверить своё здоровье можно было в 11 городских округах Московской области. Результаты придут жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793517388.html
московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество
17:40 06.06.2022
 

Более 550 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет давление
Врач измеряет давление - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 550 жителей Московской области бесплатно проверили своё здоровье в местных парках на прошедших выходных, рассказали в региональном минздраве.
"В прошедшие выходные бригады врачей работали в парках региона. Всего свое здоровье проверили 557 человек", - приводят слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой в сообщении.
Медицинская сестра проводит вакцинацию - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 16:21Новости Подмосковья
В Подмосковье более четырех тысяч человек прошли вакцинацию от энцефалита
Бесплатно проверить своё здоровье можно было в 11 городских округах Московской области. Результаты придут жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг, отметили в министерстве.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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