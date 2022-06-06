https://ria.ru/20220606/podmoskove-1793537268.html

Более 550 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных

Более 550 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных - РИА Новости, 06.06.2022

Более 550 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных

Более 550 жителей Московской области бесплатно проверили своё здоровье в местных парках на прошедших выходных, рассказали в региональном минздраве. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:40

2022-06-06T17:40

2022-06-06T17:40

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 550 жителей Московской области бесплатно проверили своё здоровье в местных парках на прошедших выходных, рассказали в региональном минздраве."В прошедшие выходные бригады врачей работали в парках региона. Всего свое здоровье проверили 557 человек", - приводят слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой в сообщении.Бесплатно проверить своё здоровье можно было в 11 городских округах Московской области. Результаты придут жителям в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793517388.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье), здоровье - общество