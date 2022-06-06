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Подмосковные производители молока получили более 1 млрд рублей - РИА Новости, 06.06.2022
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https://ria.ru/20220606/podderzhka-1793532623.html
Подмосковные производители молока получили более 1 млрд рублей
Подмосковные производители молока получили более 1 млрд рублей - РИА Новости, 06.06.2022
Подмосковные производители молока получили более 1 млрд рублей
Более одного миллиарда рублей направили в Московской области на поддержку производителей молока, ежесуточно в регионе производится более 1,7 тысячи тонн данного РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:03
2022-06-06T17:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
молоко
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей направили в Московской области на поддержку производителей молока, ежесуточно в регионе производится более 1,7 тысячи тонн данного продукта, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов."На собственное производство и стимулирование производства молока производителям области в 2022 году уже выплачено более 1 миллиарда рублей. Самые крупные производители молока в МО (Московской области - ред.) - АО "Агрофирма Сосновка" и АО "Предприятие Емельяновка". В текущем году на развитие молочной отрасли за счёт средств федерального и регионального бюджетов этим предприятиям было выплачено 108,8 миллиона рублей", - сказал Филимонов.Он отметил, что за первые четыре месяца 2022 года валовое производство молока в подмосковных хозяйствах всех категорий составило 240,8 тысячи тонн - это на 4,3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сутки производится более 1,7 тысячи тонн молока, большая часть их которых поступает на переработку.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), молоко
17:03 06.06.2022
 

Подмосковные производители молока получили более 1 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более одного миллиарда рублей направили в Московской области на поддержку производителей молока, ежесуточно в регионе производится более 1,7 тысячи тонн данного продукта, рассказал РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"На собственное производство и стимулирование производства молока производителям области в 2022 году уже выплачено более 1 миллиарда рублей. Самые крупные производители молока в МО (Московской области - ред.) - АО "Агрофирма Сосновка" и АО "Предприятие Емельяновка". В текущем году на развитие молочной отрасли за счёт средств федерального и регионального бюджетов этим предприятиям было выплачено 108,8 миллиона рублей", - сказал Филимонов.
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Он отметил, что за первые четыре месяца 2022 года валовое производство молока в подмосковных хозяйствах всех категорий составило 240,8 тысячи тонн - это на 4,3 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сутки производится более 1,7 тысячи тонн молока, большая часть их которых поступает на переработку.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Молоко
 
 
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