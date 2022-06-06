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Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов - РИА Новости, 06.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220606/podderzhka-1793495709.html
Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов
Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов - РИА Новости, 06.06.2022
Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов
Почти миллиард рублей планируется направить на поддержку муниципалитетов в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:17
2022-06-06T15:17
нижегородская область
экономика
глеб никитин
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Почти миллиард рублей планируется направить на поддержку муниципалитетов в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие предложения одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такие меры поддержки позволят полностью решить проблему привлечения кредитов коммерческих банков в текущем году, сэкономить средства на обслуживании долга в условиях изменения ставки Центробанка РФ."Благодаря ранее принятым решениям наши муниципалитеты получат около 8,5 миллиарда бюджетных кредитов на замещение коммерческих заимствований, а сейчас дополнительно получится направить еще почти миллиард рублей. Необходимость обслуживания "дорогих" кредитов сдерживала развитие районов, мешала направить средства на решение ряда актуальных задач. Теперь у глав будет больше возможностей приводить территории в порядок и реагировать на запросы жителей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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экономика, глеб никитин, россия, нижегородская область
15:17 06.06.2022
 
Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов

Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтены и башня Нижегородского кремля
Стены и башня Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Стены и башня Нижегородского кремля. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Почти миллиард рублей планируется направить на поддержку муниципалитетов в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие предложения одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.
"Как сообщил председатель комиссии Андрей Макаров, речь идет о выделении бюджетных кредитов для компенсации средств, направленных на досрочное погашение в январе-феврале 2022 года долговых обязательств муниципальных образований субъектов РФ по государственным муниципальным ценным бумагам и кредитам муниципалитетов, сложившихся на 1 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такие меры поддержки позволят полностью решить проблему привлечения кредитов коммерческих банков в текущем году, сэкономить средства на обслуживании долга в условиях изменения ставки Центробанка РФ.
"Благодаря ранее принятым решениям наши муниципалитеты получат около 8,5 миллиарда бюджетных кредитов на замещение коммерческих заимствований, а сейчас дополнительно получится направить еще почти миллиард рублей. Необходимость обслуживания "дорогих" кредитов сдерживала развитие районов, мешала направить средства на решение ряда актуальных задач. Теперь у глав будет больше возможностей приводить территории в порядок и реагировать на запросы жителей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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