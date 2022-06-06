https://ria.ru/20220606/podderzhka-1793495709.html

Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов

Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов - РИА Новости, 06.06.2022

Около миллиарда рублей направят на поддержку нижегородских муниципалитетов

Почти миллиард рублей планируется направить на поддержку муниципалитетов в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:17

2022-06-06T15:17

2022-06-06T15:17

нижегородская область

экономика

глеб никитин

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Почти миллиард рублей планируется направить на поддержку муниципалитетов в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие предложения одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такие меры поддержки позволят полностью решить проблему привлечения кредитов коммерческих банков в текущем году, сэкономить средства на обслуживании долга в условиях изменения ставки Центробанка РФ."Благодаря ранее принятым решениям наши муниципалитеты получат около 8,5 миллиарда бюджетных кредитов на замещение коммерческих заимствований, а сейчас дополнительно получится направить еще почти миллиард рублей. Необходимость обслуживания "дорогих" кредитов сдерживала развитие районов, мешала направить средства на решение ряда актуальных задач. Теперь у глав будет больше возможностей приводить территории в порядок и реагировать на запросы жителей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

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россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, глеб никитин, россия, нижегородская область