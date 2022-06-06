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Норвежский политик сообщил о давлении на родине из-за поддержки ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.06.2022
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Норвежский политик сообщил о давлении на родине из-за поддержки ДНР и ЛНР
Норвежский политик сообщил о давлении на родине из-за поддержки ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.06.2022
Норвежский политик сообщил о давлении на родине из-за поддержки ДНР и ЛНР
Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что из-за его поддержки признания... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:34
2022-06-06T14:34
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что из-за его поддержки признания Россией ДНР и ЛНР его исключили из партии, а жена лишилась работы."Меня исключили из моей партии за то, что я поддерживаю решение господина Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Моя жена потеряла работу из-за моих действий. Как это можно назвать свободным демократическим Западом? Также давлению подвергаются представители элиты, преподаватели, профессора университетов, которые пытаются понять точку зрения России", - сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, в западных странах не хотели замечать, что происходило в Донбассе последние восемь лет, начиная с 2014 года."Я посещал Донбасс, я видел, как были разрушены города. Важно видеть историю, важно видеть линию событий, чтобы понимать, что происходит сейчас", - подчеркнул политик.
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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:34 06.06.2022
 
Норвежский политик сообщил о давлении на родине из-за поддержки ДНР и ЛНР

Норвежский политик Вебер заявил о давлении на родине из-за поддержки республик Донбасса

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкНорвежский политик Хендрик Вебер
Норвежский политик Хендрик Вебер - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Норвежский политик Хендрик Вебер. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер заявил, что из-за его поддержки признания Россией ДНР и ЛНР его исключили из партии, а жена лишилась работы.
"Меня исключили из моей партии за то, что я поддерживаю решение господина Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Моя жена потеряла работу из-за моих действий. Как это можно назвать свободным демократическим Западом? Также давлению подвергаются представители элиты, преподаватели, профессора университетов, которые пытаются понять точку зрения России", - сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, в западных странах не хотели замечать, что происходило в Донбассе последние восемь лет, начиная с 2014 года.
"Я посещал Донбасс, я видел, как были разрушены города. Важно видеть историю, важно видеть линию событий, чтобы понимать, что происходит сейчас", - подчеркнул политик.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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