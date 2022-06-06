https://ria.ru/20220606/peregovory-1793451626.html
В Кремле назвали переговоры с США по безопасности маловероятными
В Кремле назвали переговоры с США по безопасности маловероятными - РИА Новости, 06.06.2022
В Кремле назвали переговоры с США по безопасности маловероятными
В Кремле считают, что переговоры с США по безопасности нужны, но согласны, что пока это маловероятно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:29
2022-06-06T13:29
2022-06-06T13:43
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что переговоры с США по безопасности нужны, но согласны, что пока это маловероятно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы заинтересованы и считаем, что в целом продолжение переговоров и обсуждение этой темы с учетом тех тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности, такие переговоры нужны, они нужны всему миру", - ответил Песков на вопрос о российско-американских переговорах по ядерным вооружениям.Он также отметил, что стоит согласиться с послом США Джоном Салливаном, что в настоящее время это маловероятно. Пресс-секретарь главы государства добавил, что рано или поздно к этой теме нужно будет возвращаться.Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20220524/bezopasnost-1790371988.html
https://ria.ru/20220318/bezopasnost-1778813182.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков
13:29 06.06.2022 (обновлено: 13:43 06.06.2022)
В Кремле назвали переговоры с США по безопасности маловероятными
Песков: переговоры с США по безопасности нужны, но пока это маловероятно
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что переговоры с США по безопасности нужны, но согласны, что пока это маловероятно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы заинтересованы и считаем, что в целом продолжение переговоров и обсуждение этой темы с учетом тех тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности, такие переговоры нужны, они нужны всему миру", - ответил Песков на вопрос о российско-американских переговорах по ядерным вооружениям.
Он также отметил, что стоит согласиться с послом США
Джоном Салливаном, что в настоящее время это маловероятно. Пресс-секретарь главы государства добавил, что рано или поздно к этой теме нужно будет возвращаться.
Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.