https://ria.ru/20220606/peregovory-1793451626.html

В Кремле назвали переговоры с США по безопасности маловероятными

В Кремле назвали переговоры с США по безопасности маловероятными - РИА Новости, 06.06.2022

В Кремле назвали переговоры с США по безопасности маловероятными

В Кремле считают, что переговоры с США по безопасности нужны, но согласны, что пока это маловероятно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:29

2022-06-06T13:29

2022-06-06T13:43

политика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что переговоры с США по безопасности нужны, но согласны, что пока это маловероятно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы заинтересованы и считаем, что в целом продолжение переговоров и обсуждение этой темы с учетом тех тектонических сдвигов, которые мы сейчас наблюдаем в области европейской и даже мировой безопасности, такие переговоры нужны, они нужны всему миру", - ответил Песков на вопрос о российско-американских переговорах по ядерным вооружениям.Он также отметил, что стоит согласиться с послом США Джоном Салливаном, что в настоящее время это маловероятно. Пресс-секретарь главы государства добавил, что рано или поздно к этой теме нужно будет возвращаться.Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20220524/bezopasnost-1790371988.html

https://ria.ru/20220318/bezopasnost-1778813182.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, дмитрий песков