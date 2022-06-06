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Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля - РИА Новости, 06.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220606/patriarkh-1793411395.html
Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля
Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля - РИА Новости, 06.06.2022
Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что Белоруссия - его земля. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:54
2022-06-06T11:55
религия
религия
александр лукашенко
русская православная церковь
белоруссия
минск
смоленск
россия
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что Белоруссия - его земля."Я часто говорю, что это ваша земля. Со времен вашего служения Церкви в Смоленске, когда вы в Калининград через Белоруссию прилетали, я помню, очень часто. Я помню ваши высказывания того времени, вы очень любили Беларусь", – сказал белорусский президент на встрече с патриархом в Минске.Он отметил, что благодарен патриарху за визит в дни празднования 1030-летия основания Полоцкой епархии. "Знайте, что вы здесь не как дома, а дома, на своей земле", – заключил он.Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
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религия, александр лукашенко, русская православная церковь, белоруссия, минск, смоленск, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
11:54 06.06.2022 (обновлено: 11:55 06.06.2022)
 
Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля

Президент Лукашенко на встрече с патриархом Кириллом сказал, что Белоруссия — его земля

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что Белоруссия - его земля.
"Я часто говорю, что это ваша земля. Со времен вашего служения Церкви в Смоленске, когда вы в Калининград через Белоруссию прилетали, я помню, очень часто. Я помню ваши высказывания того времени, вы очень любили Беларусь", – сказал белорусский президент на встрече с патриархом в Минске.
Он отметил, что благодарен патриарху за визит в дни празднования 1030-летия основания Полоцкой епархии. "Знайте, что вы здесь не как дома, а дома, на своей земле", – заключил он.
Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.
Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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РелигияРелигияАлександр ЛукашенкоРусская православная церковьБелоруссияМинскСмоленскРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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