11:54 06.06.2022 (обновлено: 11:55 06.06.2022)
Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля
Президент Лукашенко на встрече с патриархом Кириллом сказал, что Белоруссия — его земля
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что Белоруссия - его земля.
"Я часто говорю, что это ваша земля. Со времен вашего служения Церкви в Смоленске, когда вы в Калининград через Белоруссию прилетали, я помню, очень часто. Я помню ваши высказывания того времени, вы очень любили Беларусь", – сказал белорусский президент на встрече с патриархом в Минске.
Он отметил, что благодарен патриарху за визит в дни празднования 1030-летия основания Полоцкой епархии. "Знайте, что вы здесь не как дома, а дома, на своей земле", – заключил он.
Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.
Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.