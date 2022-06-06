https://ria.ru/20220606/patriarkh-1793411395.html

Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля

Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля - РИА Новости, 06.06.2022

Лукашенко сказал патриарху Кириллу, что Белоруссия — его земля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что Белоруссия - его земля. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:54

2022-06-06T11:54

2022-06-06T11:55

религия

религия

александр лукашенко

русская православная церковь

белоруссия

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смоленск

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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что Белоруссия - его земля."Я часто говорю, что это ваша земля. Со времен вашего служения Церкви в Смоленске, когда вы в Калининград через Белоруссию прилетали, я помню, очень часто. Я помню ваши высказывания того времени, вы очень любили Беларусь", – сказал белорусский президент на встрече с патриархом в Минске.Он отметил, что благодарен патриарху за визит в дни празднования 1030-летия основания Полоцкой епархии. "Знайте, что вы здесь не как дома, а дома, на своей земле", – заключил он.Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

https://ria.ru/20220604/minsk-1793182776.html

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Ольга Фомченкова

религия, александр лукашенко, русская православная церковь, белоруссия, минск, смоленск, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)