В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом
Встреча Лукашенко с патриархом Московским и всея Руси Кириллом началась в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке
© Sputnik / Виктор Толочко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке. Архивное фото
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с патриархом Московским и всея Руси Кириллом началась в понедельник в Минске в официальной резиденции белорусского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 сентября с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.
Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.