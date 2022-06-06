https://ria.ru/20220606/patriarkh-1793389462.html

В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом

В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом - РИА Новости, 06.06.2022

В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с патриархом Московским и всея Руси Кириллом началась в понедельник в Минске в официальной резиденции... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:49

2022-06-06T10:49

2022-06-06T10:49

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр лукашенко

минск

полоцк

белоруссия

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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с патриархом Московским и всея Руси Кириллом началась в понедельник в Минске в официальной резиденции белорусского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 сентября с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793276185.html

минск

полоцк

белоруссия

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Ольга Фомченкова

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр лукашенко, минск, полоцк, белоруссия