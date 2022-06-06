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В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом - РИА Новости, 06.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220606/patriarkh-1793389462.html
В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом
В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом - РИА Новости, 06.06.2022
В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с патриархом Московским и всея Руси Кириллом началась в понедельник в Минске в официальной резиденции... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:49
2022-06-06T10:49
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр лукашенко
минск
полоцк
белоруссия
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с патриархом Московским и всея Руси Кириллом началась в понедельник в Минске в официальной резиденции белорусского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 сентября с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр лукашенко, минск, полоцк, белоруссия
10:49 06.06.2022
 
В Минске началась встреча Лукашенко с патриархом Кириллом

Встреча Лукашенко с патриархом Московским и всея Руси Кириллом началась в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке. Архивное фото
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с патриархом Московским и всея Руси Кириллом началась в понедельник в Минске в официальной резиденции белорусского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 сентября с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.
Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад, в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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РелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр ЛукашенкоМинскПолоцкБелоруссия
 
 
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