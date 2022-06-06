https://ria.ru/20220606/passivnyydokhod-1793405146.html
Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать?
Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать? - РИА Новости, 06.06.2022
Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать?
Героиня эпизода Анастасия – певица. Ее заработок нестабилен, бывает "то пусто, то густо". Она мечтает сформировать пассивный доход, благодаря которому сможет заниматься творчеством и не думать о деньгах. Как прийти к этой цели? Что можно сделать уже сейчас и о каких психологических тонкостях важно помнить?
2022-06-06T12:00
2022-06-06T12:00
2022-06-06T11:34
страхи
наталья лосева
подкаст
психология богатства
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Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать?
Героиня эпизода Анастасия – певица. Ее заработок нестабилен, бывает "то пусто, то густо". Она мечтает сформировать пассивный доход, благодаря которому сможет заниматься творчеством и не думать о деньгах. Как прийти к этой цели? Что можно сделать уже сейчас и о каких психологических тонкостях важно помнить?
audio/mpeg
Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать?
Героиня эпизода Анастасия – певица. Ее заработок нестабилен, бывает "то пусто, то густо". Она мечтает сформировать пассивный доход, благодаря которому сможет заниматься творчеством и не думать о деньгах. Как прийти к этой цели? Что можно сделать уже сейчас и о каких психологических тонкостях важно помнить?
audio/mpeg
Найти ответы на вопросы героине эпизода Анастасии помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, подкаст, психология богатства, аудио
Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать?
Героиня эпизода Анастасия – певица. Ее заработок нестабилен, бывает "то пусто, то густо". Она мечтает сформировать пассивный доход, благодаря которому сможет заниматься творчеством и не думать о деньгах. Как прийти к этой цели? Что можно сделать уже сейчас и о каких психологических тонкостях важно помнить?