https://ria.ru/20220606/passivnyydokhod-1793405146.html

Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать?

Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать? - РИА Новости, 06.06.2022

Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать?

Героиня эпизода Анастасия – певица. Ее заработок нестабилен, бывает "то пусто, то густо". Она мечтает сформировать пассивный доход, благодаря которому сможет заниматься творчеством и не думать о деньгах. Как прийти к этой цели? Что можно сделать уже сейчас и о каких психологических тонкостях важно помнить?

2022-06-06T12:00

2022-06-06T12:00

2022-06-06T11:34

страхи

наталья лосева

подкаст

психология богатства

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Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать? Героиня эпизода Анастасия – певица. Ее заработок нестабилен, бывает "то пусто, то густо". Она мечтает сформировать пассивный доход, благодаря которому сможет заниматься творчеством и не думать о деньгах. Как прийти к этой цели? Что можно сделать уже сейчас и о каких психологических тонкостях важно помнить? audio/mpeg

Хочу создать пассивный доход, а работать "для души". Как это сделать? Героиня эпизода Анастасия – певица. Ее заработок нестабилен, бывает "то пусто, то густо". Она мечтает сформировать пассивный доход, благодаря которому сможет заниматься творчеством и не думать о деньгах. Как прийти к этой цели? Что можно сделать уже сейчас и о каких психологических тонкостях важно помнить? audio/mpeg

Найти ответы на вопросы героине эпизода Анастасии помогают миллиардер, предприниматель Андрей Ковалев, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, подкаст, психология богатства, аудио