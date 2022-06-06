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Правительство выделит аграриям 907 миллионов рублей на оптимизацию - РИА Новости, 06.06.2022
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Правительство выделит аграриям 907 миллионов рублей на оптимизацию
Правительство выделит аграриям 907 миллионов рублей на оптимизацию - РИА Новости, 06.06.2022
Правительство выделит аграриям 907 миллионов рублей на оптимизацию
Правительство России выделит в 2022 году 907 миллионов рублей на развитие информационных систем и оптимизацию процессов для аграриев, соответствующее... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T20:26
2022-06-06T20:26
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство России выделит в 2022 году 907 миллионов рублей на развитие информационных систем и оптимизацию процессов для аграриев, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В целях автоматизации процессов информационных систем Минсельхоза России направить в 2022 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского хозяйства и рыболовства, Минсельхозу России в объеме 907 миллионов рублей", - говорится в документе.Уточняется, что 507 миллионов рублей пойдут на развитие цифровой платформы для аграриев "Единое окно" и других информационных систем, позволяющих собирать, анализировать и прогнозировать отраслевые данные. Оставшиеся средства - 400 миллионов - направят на развитие единой информационной системы о землях сельхозназначения в рамках госпрограммы вовлечения в оборот земель и развития мелиоративного комплекса России.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф
20:26 06.06.2022
 
Правительство выделит аграриям 907 миллионов рублей на оптимизацию

Мишустин выделит аграриям 907 миллионов рублей на развитие информационных систем

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство России выделит в 2022 году 907 миллионов рублей на развитие информационных систем и оптимизацию процессов для аграриев, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В целях автоматизации процессов информационных систем Минсельхоза России направить в 2022 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского хозяйства и рыболовства, Минсельхозу России в объеме 907 миллионов рублей", - говорится в документе.
Уточняется, что 507 миллионов рублей пойдут на развитие цифровой платформы для аграриев "Единое окно" и других информационных систем, позволяющих собирать, анализировать и прогнозировать отраслевые данные. Оставшиеся средства - 400 миллионов - направят на развитие единой информационной системы о землях сельхозназначения в рамках госпрограммы вовлечения в оборот земель и развития мелиоративного комплекса России.
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