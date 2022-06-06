https://ria.ru/20220606/optimizatsiya-1793589533.html

Правительство выделит аграриям 907 миллионов рублей на оптимизацию

Правительство выделит аграриям 907 миллионов рублей на оптимизацию - РИА Новости, 06.06.2022

Правительство выделит аграриям 907 миллионов рублей на оптимизацию

Правительство России выделит в 2022 году 907 миллионов рублей на развитие информационных систем и оптимизацию процессов для аграриев, соответствующее... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:26

2022-06-06T20:26

2022-06-06T20:26

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

правительство рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство России выделит в 2022 году 907 миллионов рублей на развитие информационных систем и оптимизацию процессов для аграриев, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В целях автоматизации процессов информационных систем Минсельхоза России направить в 2022 году бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений правительства Российской Федерации, направленных на поддержку сельского хозяйства и рыболовства, Минсельхозу России в объеме 907 миллионов рублей", - говорится в документе.Уточняется, что 507 миллионов рублей пойдут на развитие цифровой платформы для аграриев "Единое окно" и других информационных систем, позволяющих собирать, анализировать и прогнозировать отраслевые данные. Оставшиеся средства - 400 миллионов - направят на развитие единой информационной системы о землях сельхозназначения в рамках госпрограммы вовлечения в оборот земель и развития мелиоративного комплекса России.

https://rsport.ria.ru/20220606/futbol-1793556705.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф