https://ria.ru/20220606/nugaliev-1793547687.html
США использовали Украину для дестабилизации России, заявил Нургалиев
США использовали Украину для дестабилизации России, заявил Нургалиев - РИА Новости, 06.06.2022
США использовали Украину для дестабилизации России, заявил Нургалиев
События на Украине стали для США лишь предлогом для попыток дестабилизации обстановки в России и смены конституционного строя, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:40
2022-06-06T17:40
2022-06-06T17:40
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. События на Украине стали для США лишь предлогом для попыток дестабилизации обстановки в России и смены конституционного строя, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."В настоящее время против России фактически ведется открытая экономическая, санкционная и информационная война. Украина, которую все эти 30 лет Вашингтон программировал в антироссийском ключе – лишь предлог для дестабилизации нашей страны и активизации попыток смены конституционного строя", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете"."При этом действия киевских властей под руководством их западных покровителей рассматриваем как угрозу всему миру, проявляющуюся, в частности, в разработке биологического и ядерного оружия, неконтролируемой раздаче населению противотанкового, зенитного и стрелкового оружия, а также в использовании мирного населения в качестве "живого щита" для прикрытия действий националистических подразделений", - добавил он.Последние десятилетия Запад создавал из Украины очаг напряженности, разваливая экономику этой страны, подавляя ее суверенитет и взращивая неонацизм на ее территории, отметил Нургалиев."Происходящее на Украине является закономерным итогом планомерной деятельности Запада, а прежде всего Вашингтона, по переформатированию стран, наиболее близких России по духу, истории, культуре, экономическим и политическим воззрениям", - сказал замсекретаря Совбеза.
https://ria.ru/20220606/oruzhie-1793522947.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, рашид нургалиев
США использовали Украину для дестабилизации России, заявил Нургалиев
Нургалиев: США использовали Украину как предлог для смены конституционного строя в России
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости.
События на Украине стали для США лишь предлогом для попыток дестабилизации обстановки в России и смены конституционного строя, заявил
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
"В настоящее время против России
фактически ведется открытая экономическая, санкционная и информационная война. Украина
, которую все эти 30 лет Вашингтон
программировал в антироссийском ключе – лишь предлог для дестабилизации нашей страны и активизации попыток смены конституционного строя", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".
"При этом действия киевских властей под руководством их западных покровителей рассматриваем как угрозу всему миру, проявляющуюся, в частности, в разработке биологического и ядерного оружия, неконтролируемой раздаче населению противотанкового, зенитного и стрелкового оружия, а также в использовании мирного населения в качестве "живого щита" для прикрытия действий националистических подразделений", - добавил он.
Последние десятилетия Запад создавал из Украины очаг напряженности, разваливая экономику этой страны, подавляя ее суверенитет и взращивая неонацизм на ее территории, отметил Нургалиев.
"Происходящее на Украине является закономерным итогом планомерной деятельности Запада, а прежде всего Вашингтона, по переформатированию стран, наиболее близких России по духу, истории, культуре, экономическим и политическим воззрениям", - сказал замсекретаря Совбеза.