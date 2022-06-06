https://ria.ru/20220606/nugaliev-1793547687.html

США использовали Украину для дестабилизации России, заявил Нургалиев

США использовали Украину для дестабилизации России, заявил Нургалиев - РИА Новости, 06.06.2022

США использовали Украину для дестабилизации России, заявил Нургалиев

События на Украине стали для США лишь предлогом для попыток дестабилизации обстановки в России и смены конституционного строя, заявил заместитель секретаря... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:40

2022-06-06T17:40

2022-06-06T17:40

в мире

украина

вашингтон (штат)

россия

рашид нургалиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77535/24/775352441_0:294:3076:2024_1920x0_80_0_0_481d479b1571b0216040f1f27a581675.jpg

МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. События на Украине стали для США лишь предлогом для попыток дестабилизации обстановки в России и смены конституционного строя, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."В настоящее время против России фактически ведется открытая экономическая, санкционная и информационная война. Украина, которую все эти 30 лет Вашингтон программировал в антироссийском ключе – лишь предлог для дестабилизации нашей страны и активизации попыток смены конституционного строя", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете"."При этом действия киевских властей под руководством их западных покровителей рассматриваем как угрозу всему миру, проявляющуюся, в частности, в разработке биологического и ядерного оружия, неконтролируемой раздаче населению противотанкового, зенитного и стрелкового оружия, а также в использовании мирного населения в качестве "живого щита" для прикрытия действий националистических подразделений", - добавил он.Последние десятилетия Запад создавал из Украины очаг напряженности, разваливая экономику этой страны, подавляя ее суверенитет и взращивая неонацизм на ее территории, отметил Нургалиев."Происходящее на Украине является закономерным итогом планомерной деятельности Запада, а прежде всего Вашингтона, по переформатированию стран, наиболее близких России по духу, истории, культуре, экономическим и политическим воззрениям", - сказал замсекретаря Совбеза.

https://ria.ru/20220606/oruzhie-1793522947.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793439512.html

украина

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вашингтон (штат), россия, рашид нургалиев