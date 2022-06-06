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Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум - РИА Новости, 06.06.2022
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Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум
Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум - РИА Новости, 06.06.2022
Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум
Студент техникума в Красноярском крае, готовивший нападение на однокурсников, отправлен на принудительное лечение, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:40
2022-06-06T13:40
россия
происшествия
красноярский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Студент техникума в Красноярском крае, готовивший нападение на однокурсников, отправлен на принудительное лечение, сообщила пресс-служба регионального главка СК.Следствие и суд установили, что в 2020 году у злоумышленника произошел конфликт с одногруппниками в Южном аграрном техникуме. Он посчитал, что трое студентов оскорбили и унизили его, из-за чего решил убить их. В конце мая прошлого года он купил патроны к аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. Используя эти орудия и нож молодой человек намеревался совершить в здании техникума 1 сентября 2021 года убийство своих обидчиков. Преступление удалось предотвратить благодаря оперативникам региональных главков ФСБ и МВД."В Красноярском крае студенту, уличенному в приготовлении к убийству учеников техникума, назначено принудительное лечение", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что эксперты обнаружили у 18-летнего молодого человека психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения деяния способности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Постановление суда не вступило в законную силу.
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россия
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россия, происшествия, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:40 06.06.2022
 
Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум

Студента, готовившего нападение на красноярский техникум, отправили на лечение

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Студент техникума в Красноярском крае, готовивший нападение на однокурсников, отправлен на принудительное лечение, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Следствие и суд установили, что в 2020 году у злоумышленника произошел конфликт с одногруппниками в Южном аграрном техникуме. Он посчитал, что трое студентов оскорбили и унизили его, из-за чего решил убить их. В конце мая прошлого года он купил патроны к аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. Используя эти орудия и нож молодой человек намеревался совершить в здании техникума 1 сентября 2021 года убийство своих обидчиков. Преступление удалось предотвратить благодаря оперативникам региональных главков ФСБ и МВД.
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26 апреля, 14:40
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России
Красноярском крае студенту, уличенному в приготовлении к убийству учеников техникума, назначено принудительное лечение", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что эксперты обнаружили у 18-летнего молодого человека психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения деяния способности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Постановление суда не вступило в законную силу.
 
РоссияПроисшествияКрасноярский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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