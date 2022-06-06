https://ria.ru/20220606/napadenie-1793455174.html

Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум

Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум - РИА Новости, 06.06.2022

Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум

Студент техникума в Красноярском крае, готовивший нападение на однокурсников, отправлен на принудительное лечение, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:40

2022-06-06T13:40

2022-06-06T13:40

россия

происшествия

красноярский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Студент техникума в Красноярском крае, готовивший нападение на однокурсников, отправлен на принудительное лечение, сообщила пресс-служба регионального главка СК.Следствие и суд установили, что в 2020 году у злоумышленника произошел конфликт с одногруппниками в Южном аграрном техникуме. Он посчитал, что трое студентов оскорбили и унизили его, из-за чего решил убить их. В конце мая прошлого года он купил патроны к аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. Используя эти орудия и нож молодой человек намеревался совершить в здании техникума 1 сентября 2021 года убийство своих обидчиков. Преступление удалось предотвратить благодаря оперативникам региональных главков ФСБ и МВД."В Красноярском крае студенту, уличенному в приготовлении к убийству учеников техникума, назначено принудительное лечение", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что эксперты обнаружили у 18-летнего молодого человека психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения деяния способности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Постановление суда не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)