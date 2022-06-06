https://ria.ru/20220606/napadenie-1793455174.html
Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум
Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум - РИА Новости, 06.06.2022
Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум
Студент техникума в Красноярском крае, готовивший нападение на однокурсников, отправлен на принудительное лечение, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:40
2022-06-06T13:40
2022-06-06T13:40
россия
происшествия
красноярский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Студент техникума в Красноярском крае, готовивший нападение на однокурсников, отправлен на принудительное лечение, сообщила пресс-служба регионального главка СК.Следствие и суд установили, что в 2020 году у злоумышленника произошел конфликт с одногруппниками в Южном аграрном техникуме. Он посчитал, что трое студентов оскорбили и унизили его, из-за чего решил убить их. В конце мая прошлого года он купил патроны к аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. Используя эти орудия и нож молодой человек намеревался совершить в здании техникума 1 сентября 2021 года убийство своих обидчиков. Преступление удалось предотвратить благодаря оперативникам региональных главков ФСБ и МВД."В Красноярском крае студенту, уличенному в приготовлении к убийству учеников техникума, назначено принудительное лечение", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что эксперты обнаружили у 18-летнего молодого человека психическое расстройство, которое лишало его в момент совершения деяния способности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Постановление суда не вступило в законную силу.
https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Суд отправил на лечение студента, готовившего нападение на техникум
Студента, готовившего нападение на красноярский техникум, отправили на лечение