https://ria.ru/20220606/nakazanie-1793360206.html

В МИД ЛНР рассказали, какое наказание ждет украинских националистов

В МИД ЛНР рассказали, какое наказание ждет украинских националистов - РИА Новости, 06.06.2022

В МИД ЛНР рассказали, какое наказание ждет украинских националистов

Украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание в соответствии с законом, заявила РИА Новости первый замминистра иностранных... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:49

2022-06-06T08:49

2022-06-06T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание в соответствии с законом, заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел ЛНР, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока."Наказание — содержание под стражей. Надо открыть уголовный кодекс и смотреть. Есть от 15 до 25 лет — разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока", — сообщила собеседница агентства.Она напомнила, что некоторые статьи УК ЛНР предусматривают пожизненное заключение, на смертную казнь в республике действует мораторий.Как сообщала РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова, аппарат уполномоченного по правам человека в республике собирает доказательства преступлений украинских военных для трибунала.В начале июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" — по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны.Устав суда над военными преступниками разрабатывают в соответствии со всеми нормами международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, добавила Шишкина.Власти Украины после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года начали военную операцию на Донбассе. Луганская и Донецкая области объявили о независимости и создании народных республик на своей территории. Начались переговоры по урегулированию конфликта в различных форматах, но Киев не выполнял взятые на себя обязательства и продолжал обстрелы. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

https://ria.ru/20220602/tribunal-1792616454.html

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донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии