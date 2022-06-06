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В МИД ЛНР рассказали, какое наказание ждет украинских националистов - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/nakazanie-1793360206.html
В МИД ЛНР рассказали, какое наказание ждет украинских националистов
В МИД ЛНР рассказали, какое наказание ждет украинских националистов - РИА Новости, 06.06.2022
В МИД ЛНР рассказали, какое наказание ждет украинских националистов
Украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание в соответствии с законом, заявила РИА Новости первый замминистра иностранных... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:49
2022-06-06T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание в соответствии с законом, заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел ЛНР, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока."Наказание — содержание под стражей. Надо открыть уголовный кодекс и смотреть. Есть от 15 до 25 лет — разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока", — сообщила собеседница агентства.Она напомнила, что некоторые статьи УК ЛНР предусматривают пожизненное заключение, на смертную казнь в республике действует мораторий.Как сообщала РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова, аппарат уполномоченного по правам человека в республике собирает доказательства преступлений украинских военных для трибунала.В начале июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" — по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны.Устав суда над военными преступниками разрабатывают в соответствии со всеми нормами международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, добавила Шишкина.Власти Украины после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года начали военную операцию на Донбассе. Луганская и Донецкая области объявили о независимости и создании народных республик на своей территории. Начались переговоры по урегулированию конфликта в различных форматах, но Киев не выполнял взятые на себя обязательства и продолжал обстрелы. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:49 06.06.2022 (обновлено: 09:51 06.06.2022)
 
В МИД ЛНР рассказали, какое наказание ждет украинских националистов

Замглавы МИД ЛНР Сорока: украинские националисты получат наказание согласно УК республики

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся Народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся Народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости
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Сдавшиеся Народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн — РИА Новости. Украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание в соответствии с законом, заявила РИА Новости первый замминистра иностранных дел ЛНР, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.
"Наказание — содержание под стражей. Надо открыть уголовный кодекс и смотреть. Есть от 15 до 25 лет — разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока", — сообщила собеседница агентства.
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Она напомнила, что некоторые статьи УК ЛНР предусматривают пожизненное заключение, на смертную казнь в республике действует мораторий.
Как сообщала РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова, аппарат уполномоченного по правам человека в республике собирает доказательства преступлений украинских военных для трибунала.
В начале июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" — по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны.
Устав суда над военными преступниками разрабатывают в соответствии со всеми нормами международного права с учетом уголовного и уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, добавила Шишкина.
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Власти Украины после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года начали военную операцию на Донбассе. Луганская и Донецкая области объявили о независимости и создании народных республик на своей территории. Начались переговоры по урегулированию конфликта в различных форматах, но Киев не выполнял взятые на себя обязательства и продолжал обстрелы.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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2 июня, 13:29Специальная военная операция на Украине
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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