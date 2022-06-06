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TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия - РИА Новости, 06.06.2022
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TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия
TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия - РИА Новости, 06.06.2022
TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия
Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила доступ к аккаунту СМИ. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:30
2022-06-06T15:30
в мире
молдавия
россия
кишинев
tiktok
sputnik молдова
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила доступ к аккаунту СМИ.Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. В понедельник утром стало известно, что аккаунт агентства в соцсети TikTok был заблокирован."TikTok восстановил аккаунт Sputnik Молдова. После обращения Роскомнадзора страница вновь доступна", - пишет Sputnik в своем Telegram-канале.Ранее TikTok без причин и объяснений заблокировал аккаунт Sputnik Киргизия.
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в мире, молдавия, россия, кишинев, tiktok, sputnik молдова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
15:30 06.06.2022
 
TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия

Sputnik Молдавия сообщил, что TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства

© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
Страница TikTok на экране компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила доступ к аккаунту СМИ.
Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. В понедельник утром стало известно, что аккаунт агентства в соцсети TikTok был заблокирован.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 12:30
Из офиса представительства TikTok в России украли технику на миллион рублей
"TikTok восстановил аккаунт Sputnik Молдова. После обращения Роскомнадзора страница вновь доступна", - пишет Sputnik в своем Telegram-канале.
Ранее TikTok без причин и объяснений заблокировал аккаунт Sputnik Киргизия.
 
В миреМолдавияРоссияКишиневTikTokSputnik МолдоваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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