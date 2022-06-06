https://ria.ru/20220606/moldaviya-1793500056.html
TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия
TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия - РИА Новости, 06.06.2022
TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия
Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила доступ к аккаунту СМИ. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:30
2022-06-06T15:30
2022-06-06T15:30
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Агентство Sputnik Молдавия сообщило, что социальная сеть TikTok восстановила доступ к аккаунту СМИ.Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. В понедельник утром стало известно, что аккаунт агентства в соцсети TikTok был заблокирован."TikTok восстановил аккаунт Sputnik Молдова. После обращения Роскомнадзора страница вновь доступна", - пишет Sputnik в своем Telegram-канале.Ранее TikTok без причин и объяснений заблокировал аккаунт Sputnik Киргизия.
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в мире, молдавия, россия, кишинев, tiktok, sputnik молдова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства Sputnik Молдавия
Sputnik Молдавия сообщил, что TikTok разблокировал доступ к аккаунту агентства