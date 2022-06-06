https://ria.ru/20220606/metro-1793542668.html
В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии
В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии - РИА Новости, 06.06.2022
В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии
На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:30
2022-06-06T17:30
2022-06-06T17:35
происшествия
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569223212_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcfd6c9feec4d7e18716e8bdc1d40612.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Просим пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь. Это опасно для жизни", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220427/meropoliten-1785708019.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569223212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_913e1a95b27b54ca606eb81bef6d9a02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
17:30 06.06.2022 (обновлено: 17:35 06.06.2022)
В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии
В московском метро остановилось движение на участке от "Автозаводской" до "Белорусской"