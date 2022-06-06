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В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии - РИА Новости, 06.06.2022
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В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии
В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии - РИА Новости, 06.06.2022
В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии
На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:30
2022-06-06T17:35
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Просим пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь. Это опасно для жизни", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московский метрополитен
17:30 06.06.2022 (обновлено: 17:35 06.06.2022)
 
В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии

В московском метро остановилось движение на участке от "Автозаводской" до "Белорусской"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДевушка на станции "Маяковская" Московского метрополитена
Девушка на станции Маяковская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Девушка на станции "Маяковская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Просим пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь. Это опасно для жизни", - говорится в сообщении.
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 12:07
На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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