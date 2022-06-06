https://ria.ru/20220606/metro-1793542668.html

В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии

В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии - РИА Новости, 06.06.2022

В московском метро остановилось движение на участке Замоскворецкой линии

На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:30

2022-06-06T17:30

2022-06-06T17:35

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Автозаводской" до "Белорусской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Просим пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь. Это опасно для жизни", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220427/meropoliten-1785708019.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен