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Аналоговое медоборудование в Подмосковье заменят на цифровое к 2025 году
Аналоговое медоборудование в Подмосковье заменят на цифровое к 2025 году - РИА Новости, 06.06.2022
Аналоговое медоборудование в Подмосковье заменят на цифровое к 2025 году
Все аналоговое медицинское оборудование в Московской области заменят на цифровое к 2025 году, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:41
2022-06-06T17:41
2022-06-06T19:11
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все аналоговое медицинское оборудование в Московской области заменят на цифровое к 2025 году, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья."Из 904 единиц "тяжелого" медоборудования в Подмосковье каждое третье – аналоговое. В 2025 году все они будут заменены на цифровое", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в этом году установят 122 единицы новой медтехники, 86% из которых - российского производства. Как отметил Воробьев, заменят КТ, МРТ, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, ангиографы, "от которых зависит очень многое". В 20 точках аппараты появятся впервые, 29 единиц - заменят старую технику, еще 73 - замена аналогового на цифровое."Сейчас на аналоговое у нас приходится порядка 30% всех аппаратов – но они устарели, работают медленно, а снимки можно читать только на месте. Цифровое дает возможность врачу услышать второе мнение, направлять снимки на дистанционную расшифровку", - уточнил Воробьев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, технологии
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все аналоговое медицинское оборудование в Московской области заменят на цифровое к 2025 году, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья.
"Из 904 единиц "тяжелого" медоборудования в Подмосковье
каждое третье – аналоговое. В 2025 году все они будут заменены на цифровое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в этом году установят 122 единицы новой медтехники, 86% из которых - российского производства. Как отметил Воробьев, заменят КТ, МРТ, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, ангиографы, "от которых зависит очень многое". В 20 точках аппараты появятся впервые, 29 единиц - заменят старую технику, еще 73 - замена аналогового на цифровое.
"Сейчас на аналоговое у нас приходится порядка 30% всех аппаратов – но они устарели, работают медленно, а снимки можно читать только на месте. Цифровое дает возможность врачу услышать второе мнение, направлять снимки на дистанционную расшифровку", - уточнил Воробьев.