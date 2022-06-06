https://ria.ru/20220606/medoborudovanie-1793535979.html

Аналоговое медоборудование в Подмосковье заменят на цифровое к 2025 году

Аналоговое медоборудование в Подмосковье заменят на цифровое к 2025 году - РИА Новости, 06.06.2022

Аналоговое медоборудование в Подмосковье заменят на цифровое к 2025 году

Все аналоговое медицинское оборудование в Московской области заменят на цифровое к 2025 году, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:41

2022-06-06T17:41

2022-06-06T19:11

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все аналоговое медицинское оборудование в Московской области заменят на цифровое к 2025 году, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора Подмосковья."Из 904 единиц "тяжелого" медоборудования в Подмосковье каждое третье – аналоговое. В 2025 году все они будут заменены на цифровое", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в этом году установят 122 единицы новой медтехники, 86% из которых - российского производства. Как отметил Воробьев, заменят КТ, МРТ, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, ангиографы, "от которых зависит очень многое". В 20 точках аппараты появятся впервые, 29 единиц - заменят старую технику, еще 73 - замена аналогового на цифровое."Сейчас на аналоговое у нас приходится порядка 30% всех аппаратов – но они устарели, работают медленно, а снимки можно читать только на месте. Цифровое дает возможность врачу услышать второе мнение, направлять снимки на дистанционную расшифровку", - уточнил Воробьев.

https://ria.ru/20220606/vaktsinatsiya-1793517388.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, технологии