https://ria.ru/20220606/lavrov-1793610019.html

США назвали решение стран закрыть небо для Лаврова суверенным

США назвали решение стран закрыть небо для Лаврова суверенным - РИА Новости, 06.06.2022

США назвали решение стран закрыть небо для Лаврова суверенным

США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением и... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T22:25

2022-06-06T22:25

2022-06-06T22:47

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евросоюз

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением и демонстрацией коллективной решимости Европы привлечь Россию к ответу за военные действия на Украине, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Действия трех стран сорвали визит Лаврова в Сербию. Сам он назвал ситуацию "немыслимой и возмутительной"."Ну, это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран. Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине", - сказал Прайс на брифинге для СМИ.Сербию он призвал сосредоточиться за достижении "декларируемой цели" вступления в ЕС, включая "синхронизацию своей внешней и оборонной политики с остальной Европой".Комментируя действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые выступили в роли "подпевал" Западу.

https://ria.ru/20220606/serbiya-1793488026.html

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793463836.html

россия

болгария

северная македония

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в мире, россия, болгария, северная македония, евросоюз