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США назвали решение стран закрыть небо для Лаврова суверенным - РИА Новости, 06.06.2022
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США назвали решение стран закрыть небо для Лаврова суверенным
США назвали решение стран закрыть небо для Лаврова суверенным - РИА Новости, 06.06.2022
США назвали решение стран закрыть небо для Лаврова суверенным
США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением и... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:25
2022-06-06T22:47
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением и демонстрацией коллективной решимости Европы привлечь Россию к ответу за военные действия на Украине, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Действия трех стран сорвали визит Лаврова в Сербию. Сам он назвал ситуацию "немыслимой и возмутительной"."Ну, это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран. Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине", - сказал Прайс на брифинге для СМИ.Сербию он призвал сосредоточиться за достижении "декларируемой цели" вступления в ЕС, включая "синхронизацию своей внешней и оборонной политики с остальной Европой".Комментируя действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые выступили в роли "подпевал" Западу.
https://ria.ru/20220606/serbiya-1793488026.html
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в мире, россия, болгария, северная македония, евросоюз
22:25 06.06.2022 (обновлено: 22:47 06.06.2022)
 
США назвали решение стран закрыть небо для Лаврова суверенным

Госдеп счел закрытие неба для Лаврова суверенным решением Болгарии, Македонии и Черногории

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет МС-21-310
Самолет МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет МС-21-310. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова их суверенным решением и демонстрацией коллективной решимости Европы привлечь Россию к ответу за военные действия на Украине, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
Действия трех стран сорвали визит Лаврова в Сербию. Сам он назвал ситуацию "немыслимой и возмутительной".
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Вучич высказал неудовольствие из-за сорванного визита Лаврова
"Ну, это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран. Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине", - сказал Прайс на брифинге для СМИ.
Сербию он призвал сосредоточиться за достижении "декларируемой цели" вступления в ЕС, включая "синхронизацию своей внешней и оборонной политики с остальной Европой".
Комментируя действия Болгарии, Северной Македонии и Черногории, Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые выступили в роли "подпевал" Западу.
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