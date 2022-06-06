https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461358.html

Лавров пожалел страны, ставшие подпевалами Западу

Лавров пожалел страны, ставшие подпевалами Западу - РИА Новости, 06.06.2022

Лавров пожалел страны, ставшие подпевалами Западу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:59

2022-06-06T13:59

2022-06-06T14:18

в мире

россия

черногория

северная македония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу."... чью безопасность укрепили Черногория и Северная Македония. Зато в качестве инструмента сдерживания России, в качестве таких, знаете, подпевал больших дяденек, они со своей ролью справились", - сказал Лавров на пресс-конференции."Мне жаль эти страны, это два дружеских нам народа... Они чтят наши отношения в прошлом, но нынешние политические реалии, конечно, поставили эти страны и народы в очень незавидное положение", - добавил глава МИД РФ.Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793458374.html

россия

черногория

северная македония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, черногория, северная македония