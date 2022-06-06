https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461358.html
Лавров пожалел страны, ставшие подпевалами Западу
Лавров пожалел страны, ставшие подпевалами Западу - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров пожалел страны, ставшие подпевалами Западу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:59
2022-06-06T13:59
2022-06-06T14:18
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу."... чью безопасность укрепили Черногория и Северная Македония. Зато в качестве инструмента сдерживания России, в качестве таких, знаете, подпевал больших дяденек, они со своей ролью справились", - сказал Лавров на пресс-конференции."Мне жаль эти страны, это два дружеских нам народа... Они чтят наши отношения в прошлом, но нынешние политические реалии, конечно, поставили эти страны и народы в очень незавидное положение", - добавил глава МИД РФ.Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793458374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черногория, северная македония
13:59 06.06.2022 (обновлено: 14:18 06.06.2022)
Лавров пожалел страны, ставшие подпевалами Западу
Лавров пожалел страны, которые в ситуации с Сербией выступили в роли подпевал Западу
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу.
"... чью безопасность укрепили Черногория
и Северная Македония
. Зато в качестве инструмента сдерживания России
, в качестве таких, знаете, подпевал больших дяденек, они со своей ролью справились", - сказал Лавров на пресс-конференции.
"Мне жаль эти страны, это два дружеских нам народа... Они чтят наши отношения в прошлом, но нынешние политические реалии, конечно, поставили эти страны и народы в очень незавидное положение", - добавил глава МИД РФ.
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии
, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ.