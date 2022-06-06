https://ria.ru/20220606/lavrov-1793458374.html
Лавров заявил, что Запад боится правды
Лавров заявил, что Запад боится правды - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров заявил, что Запад боится правды
Запад боится правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг своего визита в Сербию. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:52
2022-06-06T13:52
2022-06-06T14:19
в мире
россия
сербия
евросоюз
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад боится правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг своего визита в Сербию."Я думаю, что это стало нормой для ЕС и для НАТО. Да, там все больше и больше боятся правды, все больше и больше пытаются уйти в выдуманную, фейковую реальность", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793446266.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, евросоюз, нато, сергей лавров
13:52 06.06.2022 (обновлено: 14:19 06.06.2022)
Лавров заявил, что Запад боится правды
Лавров: уход в фейковую реальность стал нормой для ЕС и НАТО, они боятся правды