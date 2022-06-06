https://ria.ru/20220606/lavrov-1793458374.html

Лавров заявил, что Запад боится правды

Лавров заявил, что Запад боится правды - РИА Новости, 06.06.2022

Лавров заявил, что Запад боится правды

Запад боится правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг своего визита в Сербию. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:52

2022-06-06T13:52

2022-06-06T14:19

в мире

россия

сербия

евросоюз

нато

сергей лавров

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад боится правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг своего визита в Сербию."Я думаю, что это стало нормой для ЕС и для НАТО. Да, там все больше и больше боятся правды, все больше и больше пытаются уйти в выдуманную, фейковую реальность", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793446266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сербия, евросоюз, нато, сергей лавров