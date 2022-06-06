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Лавров заявил, что Запад боится правды - РИА Новости, 06.06.2022
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Лавров заявил, что Запад боится правды
Лавров заявил, что Запад боится правды - РИА Новости, 06.06.2022
Лавров заявил, что Запад боится правды
Запад боится правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг своего визита в Сербию. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:52
2022-06-06T14:19
в мире
россия
сербия
евросоюз
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад боится правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг своего визита в Сербию."Я думаю, что это стало нормой для ЕС и для НАТО. Да, там все больше и больше боятся правды, все больше и больше пытаются уйти в выдуманную, фейковую реальность", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ.
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в мире, россия, сербия, евросоюз, нато, сергей лавров
13:52 06.06.2022 (обновлено: 14:19 06.06.2022)
 
Лавров заявил, что Запад боится правды

Лавров: уход в фейковую реальность стал нормой для ЕС и НАТО, они боятся правды

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад боится правды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг своего визита в Сербию.
"Я думаю, что это стало нормой для ЕС и для НАТО. Да, там все больше и больше боятся правды, все больше и больше пытаются уйти в выдуманную, фейковую реальность", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через из воздушное пространство правительственного самолета из России.
Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, отказавших в пролёте самолёта российской делегации, заявил глава МИД РФ.
Произошло немыслимое – реакция Лаврова на решение НАТО не пропускать его самолет в Сербию
Вчера, 13:15
Лавров назвал ситуацию с визитом в Сербию немыслимой
 
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